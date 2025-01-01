На фестивале «Просвет» в Перми выступят ведущие медиахудожники
Мероприятия будут проходить на «Заводе Шпагина» с 29 по 31 августа
В рамках образовательной программы фестиваля «Просвет», который пройдёт в краевой столице в конце августа, гости смогут пообщаться с художниками и создателями пермских «зеленых» пространств, узнать о смыслах, заложенных в их работы, и представить свои идеи.
Программа соберет федеральных медиахудожников и пермских экспертов для обсуждения «Парков будущего» и возможностей интеграции искусства в природные территории.
Организаторы стремятся превратить Пермь в столицу экологичного медиаискусства, развивая местные проекты в парках и скверах.
«Мы хотим вместе с творцами и экологами сделать первый шаг к тому, чтобы Пермь стала столицей «зеленого», экологичного медиаискусства. Обсудим проекты, идеи и сформируем видение, как сделать так, чтобы в пермских парках и скверах появлялись работы уже местных художников», — подчеркнул создатель фестиваля Андрей Михайловский.
В программе участвуют основатели известных студий медиаискусства, чьи проекты были показаны на «Просвете». Среди них: Иван Кабалин из Lite Light, Андрей Шибанов из SPLACES.STUDIO, Христина Отс, куратор SPLACES.STUDIO и Центра Art & Science Университета ИТМО.
Также в программе примут участие креативный директор LYM и сооснователь LYM ART Надин Захарова, глава концепт-студии Formate и создатель фестиваля медиаискусства НУР Рашид Османов. Эти эксперты поделятся своим опытом и знаниями.
Дискуссии и встречи пройдут в «Точке кипения» на «Заводе Шпагина» 29-31 августа. Вход бесплатный по предварительной регистрации.
Будут представлены пермские арт-проекты с обратной связью от федеральных художников, а также презентация инсталляций фестиваля.
Экологический трек посвящен развитию природных территорий с помощью искусства и поиску баланса между людьми, экологией и технологиями.
Завершится программа открытым микрофоном для гостей фестиваля.
Фестиваль «Просвет» пройдёт уже в четвёртый раз. Он посвящён «Паркам будущего» и включает проекции, инсталляции и выступления диджеев. Фестиваль пройдет на нескольких площадках города, включая Завод Шпагина и экотропу «Зеленое кольцо».
