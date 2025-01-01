На фестивале «Просвет» в Перми выступят ведущие медиахудожники Мероприятия будут проходить на «Заводе Шпагина» с 29 по 31 августа Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено организаторами фестиваля

В рамках образовательной программы фестиваля «Просвет», который пройдёт в краевой столице в конце августа, гости смогут пообщаться с художниками и создателями пермских «зеленых» пространств, узнать о смыслах, заложенных в их работы, и представить свои идеи.

Программа соберет федеральных медиахудожников и пермских экспертов для обсуждения «Парков будущего» и возможностей интеграции искусства в природные территории.

Организаторы стремятся превратить Пермь в столицу экологичного медиаискусства, развивая местные проекты в парках и скверах.

«Мы хотим вместе с творцами и экологами сделать первый шаг к тому, чтобы Пермь стала столицей «зеленого», экологичного медиаискусства. Обсудим проекты, идеи и сформируем видение, как сделать так, чтобы в пермских парках и скверах появлялись работы уже местных художников», — подчеркнул создатель фестиваля Андрей Михайловский.

В программе участвуют основатели известных студий медиаискусства, чьи проекты были показаны на «Просвете». Среди них: Иван Кабалин из Lite Light, Андрей Шибанов из SPLACES.STUDIO, Христина Отс, куратор SPLACES.STUDIO и Центра Art & Science Университета ИТМО.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Также в программе примут участие креативный директор LYM и сооснователь LYM ART Надин Захарова, глава концепт-студии Formate и создатель фестиваля медиаискусства НУР Рашид Османов. Эти эксперты поделятся своим опытом и знаниями.

Дискуссии и встречи пройдут в «Точке кипения» на «Заводе Шпагина» 29-31 августа. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Будут представлены пермские арт-проекты с обратной связью от федеральных художников, а также презентация инсталляций фестиваля.

Экологический трек посвящен развитию природных территорий с помощью искусства и поиску баланса между людьми, экологией и технологиями.

Завершится программа открытым микрофоном для гостей фестиваля.

Фестиваль «Просвет» пройдёт уже в четвёртый раз. Он посвящён «Паркам будущего» и включает проекции, инсталляции и выступления диджеев. Фестиваль пройдет на нескольких площадках города, включая Завод Шпагина и экотропу «Зеленое кольцо».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.