Передачу очистных сооружений Чайковского в собственность Прикамья рассмотрят в августе Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Панорама города Чайковского

Игорь Катаев

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих представил повестку первого пленарного заседания осенней сессии краевого парламента, которое состоится 20 августа. Депутаты обсудят меры поддержки медиков, ремесленников, а также передачу полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в Чайковском на краевой уровень.

Губернатор Дмитрий Махонин предложил дополнительные меры поддержки для врачей и фельдшеров, работающих в сельской местности и небольших населённых пунктах. В случае принятия законопроекта медицинские работники смогут приватизировать служебное жильё.

«Поддержка медработников — одно из ключевых направлений в работе краевых властей по решению кадрового вопроса на селе. В регионе уже действует пакет льготных предложений для специалистов, которые едут работать в небольшие населённые пункты и отдалённые территории. Многие делают этот выбор по долгу профессии. Однако это не снимает с властей обязанности обеспечить достойный уровень жизни тем, кто ежедневно помогает другим», — подчеркнул Валерий Сухих.

Кроме того, в повестку заседания вошёл законопроект о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Чайковского и органами государственной власти Пермского края в сфере водоснабжения и водоотведения. В рамках федерального проекта «Вода России» в округе запланирована модернизация очистных сооружений. Для участия в нём соответствующие полномочия и имущественный комплекс должны быть в собственности субъекта.

В рамках заседания депутаты рассмотрят также инициативу об увеличении вознаграждения лауреатам звания «Народный мастер Пермского края» с 50 до 100 тыс. руб., заслушают доклад о состоянии здоровья населения региона и деятельности управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.

