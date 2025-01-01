Медикам в Прикамье собираются передавать служебное жильё в собственность Законопроект обсудят в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, внёс на рассмотрение краевого парламента законопроект, дающий возможность медицинским работникам приватизировать предоставленное им служебное жильё, об этом пишет Telegram-канал ЗС.

Данная программа в первую очередь затронет врачей и фельдшеров, работающих в сельской местности и небольших населенных пунктах Пермского края. Оформить жильё в собственность станет возможным после десяти лет работы на полную ставку в государственных медицинских учреждениях. Окончательное решение о передаче жилья будет принимать правительство региона.

На данный момент в медицинских учреждениях края насчитывается 38 ведомственных жилых помещений, из которых 12 уже внесены в специализированный жилищный фонд.

Данный законопроект разработан в соответствии с указом президента РФ по поддержке первичного звена здравоохранения. Планируется, что его обсуждение состоится на пленарном заседании в августе.

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