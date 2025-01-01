Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Проект модернизации очистных сооружений в Пермском крае получил поддержку в рамках нацпроекта Инфраструктурная модернизация в Чайковском получит 2,5 млрд руб. из федерального бюджета Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Проект модернизации очистных сооружений в Чайковском вошёл в программу национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом на заседании правительства Пермского края 6 августа сказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Очистные сооружения в системе водоснабжения и водоотведения Чайковского были построены в 1960-е годы. По словам губернатора, они «никакой функции полезной уже не несли, и была экологическая угроза».

Пермский край получил 2,5 млрд руб. из федерального бюджета на реконструкцию этих сооружений. «Работа большая, нестандартная, нечасто такие объемы по очистным сооружениям реализуем», — признал Дмитрий Махонин.

Реализация проекта начнётся в 2026 году.

Как уже сообщал «Новый компаньон», очистные сооружения в Чайковском находятся в процессе передачи из муниципальной в краевую собственность.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.