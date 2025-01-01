Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Проект модернизации очистных сооружений в Пермском крае получил поддержку в рамках нацпроекта
Инфраструктурная модернизация в Чайковском получит 2,5 млрд руб. из федерального бюджета
Проект модернизации очистных сооружений в Чайковском вошёл в программу национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом на заседании правительства Пермского края 6 августа сказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Очистные сооружения в системе водоснабжения и водоотведения Чайковского были построены в 1960-е годы. По словам губернатора, они «никакой функции полезной уже не несли, и была экологическая угроза».
Пермский край получил 2,5 млрд руб. из федерального бюджета на реконструкцию этих сооружений. «Работа большая, нестандартная, нечасто такие объемы по очистным сооружениям реализуем», — признал Дмитрий Махонин.
Реализация проекта начнётся в 2026 году.
Как уже сообщал «Новый компаньон», очистные сооружения в Чайковском находятся в процессе передачи из муниципальной в краевую собственность.
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