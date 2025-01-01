Очистные сооружения Чайковского могут передать в собственность Пермского края Соответствующий законопроект внесён в ЗС Поделиться Твитнуть

Панорама города Чайковского

Игорь Катаев

Руководство Прикамья намерено провести обновление очистных сооружений в Чайковском в рамках федеральной программы «Вода России». Данная информация содержится в пояснительной документации к законопроекту, который был представлен на рассмотрение краевого законодательного собрания, сообщает Telegram-канал краевого парламента.

Инициатива предполагает передачу властных полномочий от органов местного самоуправления Чайковского городского округа органам государственной власти Пермского края в области обеспечения населения водой и отвода сточных вод.

Создатели законопроекта подчеркивают, что передача полномочий, а впоследствии и имущественного комплекса в собственность Пермского края, откроет возможность участия в федеральном проекте «Вода России», целью которого является обновление очистных сооружений, классифицированных как объекты I категории.

Исходя из этого, необходимость внесения изменений обусловлена требованиями для получения субсидии из федерального бюджета. В случае одобрения законопроекта передача полномочий вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать бессрочно.

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