Губернатор предложил вдвое увеличить размер выплаты народным мастерам Прикамья А число ежегодно присуждаемых званий сократить с десяти до пяти Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

Дмитрий Махонин, глава Пермского края, представил на рассмотрение региональному парламенту законодательную инициативу, целью которой является повышение материального стимулирования обладателей звания «Народный мастер Пермского края». Об этом сообщает тг-канал краевого заксобрания.

Предложенный законопроект предполагает двукратное увеличение суммы денежной премии — с нынешних 50 тыс. до 100 тыс. руб. Параллельно с этим планируется уменьшить число ежегодно присуждаемых званий — с десяти до пяти. Предполагается, что данная мера способствует укреплению престижа данной награды.

Обсуждение данного законопроекта намечено на пленарном заседании в августе.

Напомним, звание «Народный мастер Пермского края» присуждается гражданам Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста и проживающим на территории Пермского края, за их вклад в поддержание народных ремёсел, выдающиеся успехи в сфере декоративно-прикладного искусства и высокое художественное качество их работ.

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