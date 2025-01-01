Стали известны новые детали гибели младенца в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Раскрыты новые детали происшествия в Березниках, где 12 августа у жилого дома был обнаружен младенец без признаков жизни.

Как пишет 59.ru, стало известно, что новорождённая девочка, найденная мёртвой, возможно, была ещё жива, когда её 16-летняя мать сбросила её с пятого этажа. Это следует из онлайн-переписки школьницы с приятельницей. В сообщениях знакомой девушка якобы призналась, что выбросила ребёнка из-за паники, боясь, что она заплачет, и реакции матери. Она утверждала, что беременность была для неё неожиданностью. Пермский акушер-гинеколог Гелена Работникова рассказала perm.aif.ru, что девочка-подросток, возможно, говорит правду.

Напомним, следствие изначально проводило проверку ЧП по статье «Убийство матерью новорождённого», но возбудило дело по более мягкой статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Версия следствия — девушка решила, будто ребенок мертв, и потом выбросила его в окно. Расследование находится под контролем главы Следственного комитета.





