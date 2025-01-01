Александр Бастрыкин ждёт доклад о гибели новорождённой девочки в Пермском крае Мать выбросила младенца из окна пятого этажа Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В связи с обнаружении тела новорождённого в Березниках Пермского края глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе расследования инцидента. Напомним, Следственным управлением СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительным данным следствия, 12 августа 2025 года юная жительница города, находясь у себя дома, родила девочку. Предположив, что младенец не подаёт признаков жизни, она выбросила его тело из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Мёртвого ребёнка нашли прохожие и вызвали полицию.

В связи с этим председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о продвижении расследования данного уголовного дела, а также о выясненных обстоятельствах.

Ранее «Новый компаньон» писал, что девушке 16 лет, а предполагаемому отцу ребёнка — всего 14. Местные СМИ писали, что девушка долгое время не подозревала, что находится в положении.

