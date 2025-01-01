В Прикамье по факту обнаружения тела младенца возбуждено уголовное дело Следствие полагает, что 16-летняя мать, родив ребёнка, выбросила его из окна пятого этажа Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В связи с обнаружением тела новорожденного ребёнка в Березниках, следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ст. 109 ч. 1 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.

Предварительным расследованием установлено, что 12 августа 2025 года, ночью, у девушки 2009 г.р., находившейся в своей квартире, произошли роды, в результате которых на свет появилась девочка. Полагая, что ребёнок родился мёртвым, юная мать выбросила тело новорожденной с балкона, расположенного на пятом этаже.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для дела, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Проводятся допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется дальнейшее расследование данного уголовного дела.

Ранее «Новый компаньон» писал, что тело младенца обнаружили случайные прохожие у дома по ул. Ленина. Расследование держит на контроле Прокуратура Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.