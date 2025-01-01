В Прикамье прохожие наткнулись на тело новорождённого ребёнка
На месте происшествия работает полиция
В Березниках Пермского края случайные прохожие наткнулись на тело новорожденного ребёнка. Это произошло 12 августа в районе дома №71 на ул. Мира. Об этом сообщает местный телеканал «Своё ТВ» со ссылкой на очевидцев.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время они проводят расследование, устанавливают все обстоятельства произошедшего и тщательно осматривают территорию.
По предварительной информации, матерью ребёнка является несовершеннолетняя девушка, проживающая в Березниках.
Официально в МВД информацию пока не прокомментировали. В СУ СКР по Пермскому краю «Новому компаньону» сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства смерти ребёнка.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.