В Прикамье прохожие наткнулись на тело новорождённого ребёнка На месте происшествия работает полиция Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Березниках Пермского края случайные прохожие наткнулись на тело новорожденного ребёнка. Это произошло 12 августа в районе дома №71 на ул. Мира. Об этом сообщает местный телеканал «Своё ТВ» со ссылкой на очевидцев.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время они проводят расследование, устанавливают все обстоятельства произошедшего и тщательно осматривают территорию.

По предварительной информации, матерью ребёнка является несовершеннолетняя девушка, проживающая в Березниках.

Официально в МВД информацию пока не прокомментировали. В СУ СКР по Пермскому краю «Новому компаньону» сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства смерти ребёнка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.