В Прикамье установили личность девушки, чей мёртвый младенец был найден на улице Ей оказалась 16-летняя жительница Березников

Прокуратура Пермского края

Прокуратура города Березники осуществляет надзор за расследованием трагической гибели новорождённой девочки.

Как уже сообщал «Новый компаньон», 12 августа случайные прохожие обнаружили тело младенца возле многоэтажного дома в одном из жилых районов города.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, личность матери ребёнка установлена. Ею оказалась 16-летняя девушка, проживающая в Березниках.

Прокуратура осуществляет контроль выяснения всех деталей случившегося, а также хода и итогов процессуальной проверки и принятия соответствующего процессуального решения, добавили в ведомстве.









