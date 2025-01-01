В Прикамье установили личность девушки, чей мёртвый младенец был найден на улице 

Ей оказалась 16-летняя жительница Березников

труп младенца в Березниках

  Прокуратура Пермского края

Прокуратура города Березники осуществляет надзор за расследованием трагической гибели новорождённой девочки.

Как уже сообщал «Новый компаньон», 12 августа случайные прохожие обнаружили тело младенца возле многоэтажного дома в одном из жилых районов города.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, личность матери ребёнка установлена. Ею оказалась 16-летняя девушка, проживающая в Березниках.

Прокуратура осуществляет контроль выяснения всех деталей случившегося, а также хода и итогов процессуальной проверки и принятия соответствующего процессуального решения, добавили в ведомстве.



