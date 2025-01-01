Юная мать младенца, найденного мёртвым на улице в Прикамье, не знала о беременности Предполагаемый отец ребёнка — 14-летний подросток Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Пермском крае проводится расследование уголовного дела по факту обнаружения тела новорождённого. Как сообщает «Своё ТВ», молодая мать, проживающая в Березниках, утверждает, что не подозревала о своей беременности.

Как уже сообщал «Новый компаньон», прохожие обнаружили тело новорождённой девочки вечером 12 августа, а матерью оказалась 16-летняя местная жительница.

Корреспонденты местного телеканала пообщались с соседями семьи и выяснили, что школьница окончила девять классов в этом году. А отцом ребёнка, предположительно, является 14-летний подросток. Девушка сейчас находится в состоянии сильного стресса.

Представители правоохранительных органов сообщили телеканалу, что семья девочки характеризуется как благополучная и не состояла на учёте в органах опеки.

Напомним, по предварительной версии следкома, школьница, родив ребёнка дома, подумала, что он мёртв, и сбросила младенца с балкона пятого этажа. Там и было обнаружено тело (на фото).

