Алёна Бронникова Кафе корейской кухни «Чико» объявило дату открытия в Перми Авторы проекта планировали запуск ещё в 2023 году Поделиться Твитнуть

Стала известна дата открытия кафе корейского стритфуда в Перми федеральной сети «Чико». Авторы проекта сообщили, что запуск заведения запланирован на 12 июля. Точное время пока не называется. Кафе находится в ТРК «Колизей Атриум».

«Все так ждали этот момент, и вот мы уже готовы назвать дату открытия. Наш домик "Чико" откроется 12 июля», — сообщается в telegram-канале пермского проекта.

Команда также набирает сотрудников в новое заведение. Согласно информации, опубликованной 5 июля, в кафе требуются официант, хостес, кассир, бармен, комплектовщик, повара и клинеры.

По информации в официальных соцсетях «Чико», сеть заведений является крупнейшей в России, в которой представлены блюда корейской кухни. В 47 городах работает 57 ресторанов.

О планах открыть в Перми домик «Чико» стало известно в 2023 году. Тогда сообщалось, что кафе запустят к концу года. Однако затем сроки были перенесены. В 2024 году авторы проекта раскрыли адрес площадки, где разместится кафе.

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