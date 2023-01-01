Алёна Бронникова В Перми ищут место для размещения корейского ресторана CHICKO В планах открыть заведение до конца 2023 года Поделиться Твитнуть

Руководство сети ресторанов корейского стритфуда CHICKO ищет в Перми «помещение для домика». Об этом сообщается в дайджесте ближайших открытий в разных городах, опубликованном в соцсетях компании.

В конце марта 2023 года основатель CHICKO Сергей Лебедев сообщил о планах развития сети ресторанов. На тот момент несколько десятков точек работали только в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге. В течение трёх лет сеть расширится до 150 заведений в городах с населением от 400 тыс. чел. В текущем году «домики» CHICKO откроются в 18 городах, в том числе Перми. Их работу планируется начать до конца 2023 года.

Как отмечал Сергей Лебедев, чтобы поддерживать интерес у любителей этой кухни, компания старается успевать за трендами Южной Кореи. По его словам, они меняются каждые полгода. В планах руководителя, помимо раскрутки ресторанов, открыть сеть k-pop магазинов и создать приложение.





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