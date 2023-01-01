Алёна Бронникова В Перми откроется корейский ресторан CHIKO Заведение может заработать до конца 2023 года Поделиться Твитнуть

В Перми до конца 2023 года планируется открыть ресторан сети корейского стритфуда CHIKO. Об этом telegram-каналу Restaurant Brothers сообщил основатель компании Сергей Лебедев.

Сейчас в России сеть представлена несколькими десятками точек в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге. Руководитель планирует расширить её до 150 заведений в течение трёх лет.

«В России хотим открыться в каждом городе с населением от 400 тыс. человек. В ближайшие месяцы «домики» CHIKO появятся в 15 городах. Так, в Челябинске, Астане, Томске, Сургуте — в апреле-июне, а остальные (Тюмень, Санкт-Петербург, Омск, Киров, Пермь, Казань и так далее) — до конца года», — рассказал Лебедев telegram-каналу.

Он отметил, что популярность CHIKO возросла благодаря развитию в соцсетях. Чтобы поддерживать интерес у любителей этой кухни, компания старается успевать за трендами Южной Кореи. По его словам, они там меняются каждые полгода. В планах у Лебедева помимо раскрутки ресторанов, открыть сеть k-pop магазинов и создать приложение.

«Новый компаньон» рассказывал о том, что пермский общепит вопреки кризису находится в состоянии стагнации. По мнению рестораторов, пермяков нужно заинтересовать и чем-то удивить, чтобы привлечь внимание.

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