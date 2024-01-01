Алёна Бронникова В будущем кафе корейской кухни Chicko в Перми ведутся строительные работы Заведение откроется в ТРК «Колизей Атриум» Поделиться Твитнуть

Команда проекта кафе корейской кухни в Перми Chicko показала, как ведутся строительные работы на будущей площадке заведения. Судя по выложенным в соцсетях фотографиям, в данный момент строители возводят перегородки из ГКЛ, утепляют стены, ведут работы по черновой отделке внутри и снаружи здания.

«Что там с домиком? Сейчас рабочие активно проводят ремонтные работы. Мы с радостью будем делиться с вами каждым этапом строительства Chicko», — сообщают авторы публикации.

Ранее сообщалось, что первое в Перми корейское кафе Chicko откроется на площадке ТРК «Колизей Атриум». Известно, что кафе будет двухэтажным, на втором этаже будет находиться зал для гостей.

Компания анонсировала запуск проекта в столице Прикамья ещё в 2023 году, затем сроки были перенесены на 2024 год. В комментариях к посту от 26 декабря подписчики высказали уверенность, что до конца года кафе не успеет открыть двери. В начале декабря владельцы объявили о наборе сотрудников. Точную дату запуска авторы до сих пор не называют.

Chicko нацелено на поклонников корейской культуры, включая k-pop, дорамы и аниме. Первый ресторан корейского стрит-фуда открыл свои двери в Москве в январе 2020 года. В меню Chicko представлены корн-доги, закуски с рисовыми палочками и соусом (токпокки), корейская курятина, роллы, супы, десерты и напитки.

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