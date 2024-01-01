Первое корейское кафе Chicko откроется в Перми в ТРК «Колизей Атриум» Точная дата открытия пока не известна Поделиться Твитнуть

Первое в Перми корейское кафе Chicko откроется в ТРК «Колизей Атриум». Об этом написало издание «В курсе.ру», ссылаясь на публикацию владельцев заведения в социальных сетях. Точная дата открытия пока не известна.

Ранее компания Chicko анонсировала планы открыть кафе в Перми в 2023 году, но затем сроки были перенесены на 2024 год, при этом адрес заведения не был раскрыт.

Chicko нацелено на поклонников корейской культуры, включая k-pop, дорамы и аниме.

Первый ресторан корейского стрит-фуда Chicko открыл свои двери в Москве в январе 2020 года. В настоящее время сеть активно расширяется, новые заведения появились в Екатеринбурге, Кирове, Тюмени, Ульяновске и других городах. В меню Chicko представлены корн-доги, закуски с рисовыми палочками и соусом (токпокки), корейская курятина, роллы, супы, десерты и напитки.

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