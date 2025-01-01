Алёна Бронникова В микрорайоне Ива в Перми, где планировалась Castorama, построят 25-этажные дома Изначально дома хотели построить высотой до восьми этажей Поделиться Твитнуть

Циан

Минимущества Пермского края опубликовало проект приказа об утверждении документации по планировке территории по ул. Уинской, 55 (в м/р Ива-1 в Перми). Развитием территории в рамках КРТ займётся ПЗСП. Ранее на данном участке планировали построить новый ТЦ Castorama.

Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, на участке площадью 4,9 га в рамках КРТ запланировано строительство жилых домов высотой до 25 этажей. В том числе, многоквартирные дома этажностью не более 25 этажей (площадь 5,5 тыс. кв. м), дома этажностью до 17 этажей (8,6 тыс. кв. м), 16 этажей (2,4 тыс. кв. м), 11 этажей (1,4 тыс. кв. м) и 10 этажей (1,1 тыс. кв. м), а также трёхэтажные нежилые здания (2,7 тыс. кв. м) и одноэтажные (4,1 тыс. кв. м).

Общая площадь жилья составит не более 135 тыс. кв. м, встроенных и встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения — 9,5 тыс. кв. м, помещений для размещения частного детского сада с возможностью перепрофилирования под объект дополнительного образования — от 450 до 550 кв. м. Парковка для жильцов будет рассчитана на 779 машино-мест, для нежилых помещений — 158 машино-мест.

В соответствии с договором о комплексном развитии застройщик должен будет обустроить ул. Уинскую вдоль застраиваемой территории КРТ, с устройством дополнительных съездных полос, пешеходных переходов, светофоров и двух остановочных пунктов. Также необходимо построить дублирующий проезд вдоль ул. Уинской и улично-дорожную сеть от ул. Уинской до ул. Сапфирной в створе улиц Агатовой и Гранатовой с устройством тротуаров и газонов. Данные работы будут осуществляться за счёт ПЗСП с дальнейшей передачей объектов в муниципальную собственность.

Реализация проекта КРТ будет вестись в несколько этапов. На этапе проектирования в 2025 году запланированы разработка и утверждение мастер-плана территории, внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Перми, утверждение документации по планировке территории, кадастровые работы и получение разрешений на строительство.

Фото: проект планировки территории / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Первый этап строительства, до 2029 года, включает в себя возведение многоквартирных домов первой группы, помещений для частной организации дошкольного образования, устройство детских, хозяйственных площадок, площадок ТКО и отдыха, устройство проездов с парковками и тротуарами, озеленение и строительство дублирующего проезда по ул. Уинской. В рамках второго этапа, до 2034 года, будут построены вторая группа жилых домов с площадками, парковками и благоустройством, ул. Новая (от ул. Уинской до ул. Сапфирной) и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры.

Проектом межевания территории предусмотрено образование семи земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования. Четыре участка подлежат резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд для строительства улично-дорожной сети за счёт ПЗСП.

Ранее владельцы гипермаркетов Castorama ООО «Касторама РУС» заявили о намерении построить второй в Перми магазин. Для этого они приобрели участок по ул. Уинской, 55 в м/р Ива-1. Однако магазин так и не был построен.

В 2023 году участок был выставлен на продажу за 490 млн руб. Его приобрело АО «ПЗСП». Компания предложила возвести здесь в рамках комплексного развития территории восьмиэтажные жилые дома и встроенную поликлинику. Для этого застройщик попросил комиссию по ПЗЗ изменить территориальную зону на зону смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ. Проект прошёл общественные обсуждения и не получил замечаний.

В марте 2025 года стало известно, что в АО «ПЗСП» происходит реорганизация активов. «ПЗСП-Групп» решила отказаться от использования торговой марки ПЗСП и осуществлять свою деятельность как ГК «Дипломат». В активе организации будет находиться, в том числе, проект КРТ по ул. Уинской, 55.

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