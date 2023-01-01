Алёна Бронникова Территорию на Иве в Перми, где планировалось построить ТЦ, застроят жильём ПЗСП выкупил в Мотовилихе участок у Castorama Поделиться Твитнуть

Циан

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ПЗЗ) рассмотрела проекты застройки двух территорий в краевой столице, представленных компаниями АО «ПЗСП», в том числе участок в микрорайоне Ива-1, где ранее планировалось построить новый ТЦ Castorama. Информация была рассмотрена 14 декабря.

В Мотовилихинском районе по ул. Уинской, 55 ООО «СЗ «ПЗСП-групп» в рамках комплексного развития территории (КРТ) намерено возвести восьмиэтажные жилые дома. В рамках договора также предполагается строительство встроенной поликлиники. Для дальнейшего установления границ КРТ застройщик попросил изменить территориальную зону на зону смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ. По данным публичной кадастровой карты, сейчас на рассматриваемом участке разрешено строительство магазинов и торговых комплексов.

Кроме того, в Дзержинском районе ООО «СЗ «Дом учителя» (входит в структуру ПЗСП) также попросило установить на земельных участках по ул. Желябова, 14, проспекту Парковому, 22/2, 24 и 26 территориальную зону Ц-СМ с возможностью возведения домов высотой до восьми этажей и дополнить градостроительный регламент соответствующими зонами.

Оба заявления были поддержаны и отправлены на общественные обсуждения.

В сентябре ООО «Касторама РУС» выставило земельный участок по ул. Уинской, 55 площадью 49,6 тыс. кв. м на продажу за 490 млн руб. Ранее владельцы гипермаркетов Castorama планировали построить здесь второй магазин в Перми. Участок был приобретён, однако магазин так и не построили.





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