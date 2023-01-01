Алёна Бронникова Castorama выставила на продажу земельный участок в Перми Стоимость актива составляет 490 млн рублей Поделиться Твитнуть

Циан

В Перми на территории микрорайона Ива-1 на продажу выставлен земельный участок площадью 49,6 тыс. кв. м. В объявлении на сайте недвижимости «Циан» указано, что цена объекта составляет 490 млн руб.

Участок находится на ул. Уинской, 55, недалеко от ЖК «Погода». Согласно опубликованной информации, объект находится в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. На его территории разрешено строительство магазинов, торгового комплекса, а также возможна среднеэтажная жилая застройка.

«Предельная высота зданий и строений не более 8 этажей. Максимальный процент застройки по ПЗЗ — 70% в границах земельного участка. Ландшафт ровный, без построек», — указано в объявлении.

По данным Роскарты, участок находится в собственности одного владельца, зарегистрированного в апреле 2013 года. Как сообщает 59.ru, принадлежит земля ООО «Касторама РУС». Ранее владельцы гипермаркетов Castorama заявили о намерении построить второй магазин в Перми, на участке в м/р Ива-1. Там был приобретён участок, но магазин так и не был открыт.

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