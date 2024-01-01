Алёна Бронникова ПЗСП заключил договор о КРТ территории на Иве в Перми, где ранее планировался ТЦ Площадь земельного участка составляет 4,9 га Поделиться Твитнуть

Циан

Краевые власти заключили со специализированным застройщиком «ПЗСП-групп» договор о комплексном развитии территории в микрорайоне Ива-1, где ранее планировалось возвести торговый центр Castorama. Об этом на заседании комиссии по ПЗЗ 20 ноября сообщила заместитель минимущества Пермского края Виктория Бабушкина.

В рамках договора планируется реновация территории по ул. Уинской, 55 в Мотовилихинском районе Перми, создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройство и площадки отдыха с установкой малых архитектурных форм. Объекты транспортной инфраструктуры и благоустройства в дальнейшем будут переданы муниципалитету.

Кроме того, застройщик должен будет предусмотреть и обустроить помещения под учреждение дополнительного или дошкольного образования. Этот пункт будет уточнён при разработке проектной документации.

Комиссия одобрила заявление застройщика об установлении границ территориальной зоны «КРТ-17. Комплексное развитие территории по ул. Уинской в Мотовилихинском районе города Перми». Площадь территории составляет 4,9 га.

Ранее земельный участок по ул. Уинской, 55 ПЗСП выкупил у ООО «Касторама РУС». В апреле 2024 года застройщик получил одобрение комиссии на установку планируемых границ КРТ на Иве. Члены комиссии попросили его также проработать вопрос обустройства рекреационной зоны, которая примыкает к ЖК.

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