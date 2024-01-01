ПЗСП согласовали комплексное развитие двух участков в Перми Проекты застройки прошли общественные обсуждения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Пермского городского округа рассмотрела заявления компаний АО «ПЗСП» об установлении на карте градостроительного зонирования территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития, в отношении двух участков. Информация была рассмотрена на заседании 25 апреля.

Речь идёт об участках по ул. Уинской, 55, где ранее планировалось построить ещё один ТЦ Castorama, и на пр. Парковом, 24 — вместо снесённого в 2022 году аварийного дома. В декабре застройщик обратился к комиссии для смены зонирования на смешанную и общественно-деловую застройку Ц-СМ с возможностью строительства зданий высотой до 8 этажей. Предложения были одобрены и отправлены на общественные обсуждения.

В ходе обсуждений по территории площадью 4,9 га в Мотовилихе замечаний не поступило. В рамках планируемого КРТ «ПЗСП-групп» обустроит улично-дорожную сеть и бульвары, дома оформит подсветкой со стороны ул. Уинской, ранее также сообщалось о намерении возвести встроенную поликлинику. По словам председателя комиссии Ларисы Ведерниковой, проект достаточно интересный и в части расположения домов, и в части бульвара.

«У меня только просьба к застройщику — рассмотреть возможность обустройства рекреационной зоны, которая примыкает к жилому комплексу. Проработайте этот вопрос, пожалуйста», — обратилась она к представителям компании.

Комплексным развитием второго участка площадью 0,4 га займётся спецзастройщик «Дом учителя». Поскольку на территории действуют требования к архитектурно-градостроительному облику, отдельно прорабатывается вопрос фасадных решений и благоустройства.

На заседании были представлены проектные решения. Однако, по словам Ларисы Ведерниковой, концепция предварительная — окончательные варианты будут внесены со сменой зонирования на основании договора КРТ, которым будут установлены виды и параметры застройки.

Участники заседания поддержали установление дополнительных границ КРТ, а также подготовку проекта и внесения изменений в ПЗЗ и направление его на утверждение администрации города и региональным отраслевым ведомствам.

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