Известный пермский девелопер «ПЗСП-Групп» решил сменить бренд Он будет называться ГК «Дипломат» Поделиться Твитнуть

Компания «ПЗСП-Групп» решила отказаться от использования торговой марки ПЗСП (Пермский завод силикатных панелей) и в дальнейшем будет осуществлять свою деятельность под наименованием ГК «Дипломат». Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Представители «ПЗСП-Групп» объясняют смену названия стремлением к развитию собственного бренда и акцентированию внимания на перспективных строительных проектах.

В активе группы компаний «Дипломат» будут находиться проекты КРТ по ул. Уинской, 55, и Дом учителя (пр. Парковый, 24), а также застройка участков по ул. Достоевского, 16 и 17. «Дипломат» направит усилия на разработку новых проектов и усиление собственного бренда. Руководить группой «Дипломат», ранее известной как «ПЗСП-Групп», продолжит Владимир Яцук.

Ряд объектов, ранее находившихся в ведении «ПЗСП-Групп» (в частности, ЖК «Патриот» и ЖК «Красное яблоко»), будут управляться АО «ПЗСП». Отмечается, что поскольку АО «ПЗСП» и ранее обеспечивало поставки и строительство этих комплексов, все взятые обязательства будут исполнены в полном объёме. Реорганизация компаний не повлияет на права дольщиков, сроки завершения строительства и уровень качества жилых комплексов. Планируется, что передача проектов завершится к 1 апреля.

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