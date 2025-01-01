Пермского хакера Артёма Зайцева освободили по УДО Ранее его осудили за махинации с банковскими картами Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу пермского хакера Артёма Зайцева по поводу УДО. Адвокат осуждённого приобщила к делу обследования МРТ и заключение врача. Как следовало из документов, состояние Зайцева ухудшилось. Об этом сообщает издание Properm. Напомним, у мужчины диагностирован рассеянный склероз.

Во время слушания по делу на вопрос судьи Екатерины Быстровой о том, изменилась ли как-то позиция Зайцева по уголовному делу, он ответил, что полностью раскаивается.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июня в Тверском суде Москвы было зарегистрировано ходатайство об условно-досрочном освобождении, поступившее от Зайцева. Хакера вместе с сообщниками осудили за неправомерный оборот средств платежей, совершённый организованной группой. В апреле 2024 года Зайцева осудили на три с половиной года лишения свободы, а другого фигуранта дела, Александра Ковалёва, приговорили к четырём годам колонии. Другие члены группы получили условные сроки.

На суде выяснилось, что хакеры предоставляли желающим данные иностранных банковских карт Visa и MasterCard банков Banc of America, Capital One Banc и Fidelity Information Services. За счёт этого можно было проводить платежи без ведома их реальных владельцев.

Суд установил, что Зайцев и Ковалёв передали 160 млн руб. майору ФСБ Григорию Царегородцеву за сокрытие информации о преступлениях. Впоследствии Царегородцева приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, назначили штраф 160 млн руб. и лишили звания «майор запаса».

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