В ГУФСИН ответили на претензии к качеству лечения в СИЗО создателя пермской «Фобошной» Артём Зайцев страдает от неизлечимого заболевания Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Родные Артёма Зайцева, известного пермского бизнесмена, создателя сети кафе «Фобошная», «Покешная Кафешная» и «Рынок еды», соучредителя IT-компании «Гет-нэт», выразили обеспокоенность по поводу отсутствия необходимой медицинской помощи в следственном изоляторе в связи с его диагнозом — рассеянный склероз. В ГУФСИН по Пермскому краю предоставили информацию о текущем состоянии здоровья Зайцева. Об этом пишет 59.ru.

Напомним, Артём Зайцев был осужден на 3,5 года лишения свободы за мошеннические операции с банковскими картами. Зайцев отрицает свою вину и ожидает рассмотрения кассационной жалобы. После вынесения приговора он был помещен в СИЗО-1 в Перми для проведения следственных действий по другому делу, связанному с предполагаемой невыплатой заработной платы. Следствие утверждает, что бизнесмен, действуя из корыстных побуждений, не выплатил свыше 1,3 млн руб. 34 сотрудникам своих предприятий общественного питания в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года.

Супруга Зайцева, Любовь Плотникова, сообщила, что у её мужа диагностировано неизлечимое заболевание, включённое в утверждённый правительством перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

По словам Плотниковой, за время пребывания в СИЗО Артём потерял 40 кг, у него усилился тремор, ухудшилось зрение, и на протяжении трёх месяцев он страдает от непрекращающихся головных болей.

В ходе судебного заседания 14 мая Зайцев просил об освобождении в связи с наличием у него заболевания, препятствующего отбыванию наказания.

Однако, по словам Плотниковой, суд отклонил ходатайство, указав, что болезнь не является препятствием для исполнения приговора.

В ГУФСИН России по Пермскому краю заявили, что Зайцеву предоставляется вся необходимая медицинская помощь в соответствии с действующим законодательством и что он находится под наблюдением врачей.

Представители ведомства также добавили, что при необходимости Зайцев будет переведён в больничный стационар, однако в настоящее время такой необходимости нет, поскольку его состояние оценивается как удовлетворительное.

Рассеянный склероз — это прогрессирующее и неизлечимое заболевание, поражающее нервную систему, в частности, оболочки нервных волокон головного и спинного мозга. Данное заболевание приводит к нарушению функционирования различных органов и систем организма и, при отсутствии должного лечения, может привести к инвалидности.

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