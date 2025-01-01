Фигурант дела «пермских хакеров» Артём Зайцев попросил УДО В прошлом году его приговорили к трём с половиной годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Тверском суде Москвы зарегистрировано ходатайство об условно-досрочном освобождении, поступившее от члена группировки пермских хакеров Артёма Зайцева, которого вместе с сообщниками осудили за неправомерный оборот средств платежей, совершённый организованной группой. Первым на это обратило внимание издание Properm.ru.

Приговор Зайцеву суд вынес в апреле 2024 года. Его осудили на три с половиной года лишения свободы, а другого фигуранта дела, Александра Ковалёва, приговорили к четырём годам колонии. В то же время другие члены группы получили условные сроки.

На суде выяснилось, что хакеры предоставляли желающим данные иностранных банковских карт Visa и MasterCard банков Banc of America, Capital One Banc и Fidelity Information Services. За счёт этого можно было проводить платежи без ведома их реальных владельцев.

Во время расследования дела стало известно, что Зайцев и Ковалёв передали 160 млн руб. майору ФСБ Григорию Царегородцеву за сокрытие информации о преступлениях. Впоследствии Царегородцева приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, назначили штраф 160 млн руб. и лишили звания «майор запаса».

Кроме того, в мае этого года Арбитражный суд Пермского края приступил к рассмотрению иска Межрайонной ИФНС №21 к компании Зайцева ООО «Гет-Нэт». Налоговая требует обратить долю компании в доход государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.