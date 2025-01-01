Экс-сотрудник ФСБ из Перми может отправиться на СВО В прошлом году Григория Царегородцева осудили за взятку в 160 млн рублей Поделиться Твитнуть

УФСБ России по Пермскому краю / фото: fotoxcom.ru

Бывший сотрудник Управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев, осуждённый за крупную взятку, может отправиться в зону СВО в составе штурмовых подразделений.

По данным телеграм-канала «Погоны и галстуки», когда экс-майор просился в зону СВО, то прекрасно понимал все риски решения, поэтому готов ко всему.

Как ранее писал «Новый компаньон», в апреле 2024 года Пермский гарнизонный военный суд признал Царегородцева виновным в получении взятки, назначив 9 лет лишения свободы и штраф 320 млн руб. Тогда приговор был оспорен, и в августе Центральный окружной военный суд Екатеринбурга отменил его, отправив дело на повторное рассмотрение.

В конце того же года суд смягчил приговор. Силовика признали виновным в получении взятки в 160 млн руб. Суд вынес ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил штраф 160 млн руб. За совершённые преступления его лишили и звания «майор запаса».

Кроме того, у бывшего силовика конфисковали имущество, в том числе автомобиль Mercedes, более 50 тыс. долларов, недвижимость, земельные участки и др.

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