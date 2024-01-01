В Перми экс-сотрудника ФСБ приговорили к 9 годам колонии за взятку
Также он должен выплатить 320 млн рублей
Пермский гарнизонный военный суд 15 апреля признал бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева виновным в получении взятки. Его осудили на девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор огласил судья Дмитрий Малмыгин.
Царегородцев также должен будет выплатить штраф 320 млн руб. Кроме этого, в течение восьми лет ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Решением суда он также лишён звания майора запаса.
В картотеке суда заседание было назначено на 13:30, однако оглашение состоялось уже после 19:00.
Рассмотрение уголовного дела в отношении Царегородцева началось в феврале этого года в Пермском военном гарнизонном суде.
Царегородцеву инкриминировали получение взяток в особо крупном размере от бизнесменов Александра Ковалёва и Владислава Гилёва. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет 160 млн руб.
Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о замене ареста в СИЗО на домашний арест в квартире, где он живёт с семьей, или освобождение под залог. Однако эта просьба была отклонена. А гособвинение настаивало на лишении свободы в 9 лет и 8 месяцев и штрафе в 320 млн руб.
Как установил суд, Царегородцев получал деньги в течение пяти лет за общее покровительство и попустительство по службе. В материалах дела говорится, что сотрудник ФСБ пытался задействовать свои служебные связи для перевода неких обвиняемых в СИЗО Перми, чтобы затем прекратить их уголовное преследование.
Царегородцева задержали в прошлом году. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из московского следственного изолятора его этапировали в пермское СИЗО-1.
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