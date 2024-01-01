В Перми экс-сотрудника ФСБ приговорили к 9 годам колонии за взятку Также он должен выплатить 320 млн рублей Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Пермский гарнизонный военный суд 15 апреля признал бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева виновным в получении взятки. Его осудили на девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор огласил судья Дмитрий Малмыгин.

Царегородцев также должен будет выплатить штраф 320 млн руб. Кроме этого, в течение восьми лет ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Решением суда он также лишён звания майора запаса.

В картотеке суда заседание было назначено на 13:30, однако оглашение состоялось уже после 19:00.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Царегородцева началось в феврале этого года в Пермском военном гарнизонном суде.

Царегородцеву инкриминировали получение взяток в особо крупном размере от бизнесменов Александра Ковалёва и Владислава Гилёва. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет 160 млн руб.

Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о замене ареста в СИЗО на домашний арест в квартире, где он живёт с семьей, или освобождение под залог. Однако эта просьба была отклонена. А гособвинение настаивало на лишении свободы в 9 лет и 8 месяцев и штрафе в 320 млн руб.

Как установил суд, Царегородцев получал деньги в течение пяти лет за общее покровительство и попустительство по службе. В материалах дела говорится, что сотрудник ФСБ пытался задействовать свои служебные связи для перевода неких обвиняемых в СИЗО Перми, чтобы затем прекратить их уголовное преследование.

Царегородцева задержали в прошлом году. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из московского следственного изолятора его этапировали в пермское СИЗО-1.

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