По обвинению в получении взятки в размере 100 млн рублей арестован сотрудник Пермского УФСБ Деньги он получил якобы за общее покровительство Поделиться Твитнуть

В Москве по обвинению в получении взятки в размере 100 млн руб. арестован сотрудник Управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев. Об этом сообщает издание «Компромат».

По данным следствия, деньги, которые офицер получил через посредника, были предназначены за общее покровительство и попустительство по службе.

Уточняется, что Царегородцев пытался задействовать свои служебные связи для перевода неких обвиняемых в СИЗО Перми, чтобы затем прекратить их уголовное преследование. Однако у взяткополучателя ничего не вышло: его задержали и переправили в Москву.

В информации сказано, что расследованием уголовного дела в отношении Царегородцева и посредника занимается Следственный департамент МВД России.

Суд поместил Царегородцева под стражу даже несмотря на то, что у него на иждивении трое несовершеннолетних детей.

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