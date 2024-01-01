Максим Артамонов В Перми начался процесс по уголовному делу в отношении Григория Царегородцева Бывшего сотрудника ФСБ обвиняют во взятках на 160 млн рублей Поделиться Твитнуть

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Пермский военный гарнизонный суд 6 февраля начал рассмотрение уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего сотрудника Управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева. Майору спецслужбы инкриминируют получение взяток в особо крупном размере от бизнесменов Александра Ковалева и Владислава Гилёва. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет 160 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На сегодняшнем заседании адвокаты обвиняемого Дмитрий Рощин и Светлана Кропотина подали ходатайство о замене ареста в СИЗО на домашний арест в квартире, где он живёт с семьей, или освобождение под залог.

Судья Дмитрий Малмыгин, который ведёт дело, отклонил ходатайство защитников.

По версии следствия, Царегородцев получал деньги в течение пяти лет. Они были предназначены за общее покровительство и попустительство по службе. В материалах дела говорится, что сотрудник ФСБ пытался задействовать свои служебные связи для перевода неких обвиняемых в СИЗО Перми, чтобы затем прекратить их уголовное преследование.

Царегородцева задержали в сентябре прошлого года в Москве по обвинению в получении взятки. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из московского следственного изолятора его этапировали в пермское СИЗО-1

В пермский гарнизонный суд дело поступило ещё 21 ноября прошлого года. Заседание по рассмотрению уголовного дела было назначено на 19 декабря, однако его перенесли на этот год.

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