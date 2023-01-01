Алёна Бронникова
Рассмотрение уголовного дела экс-сотрудника пермского УФСБ перенесли на январь
Григорий Царегородцев обвиняется в получении взятки на 100 млн рублей
Пермский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего сотрудника Управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева об отложении судебного заседания. Как рассказали «Новому компаньону» в суде, уголовное дело будет рассмотрено 25 января.
Экс-сотрудника краевого УФСБ, отца троих детей Григория Царегородцева задержали по обвинению в получении взятки. В сентябре его доставили в Москву для предъявления обвинения и арестовали. Царегородцеву вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, деньги, которые офицер получил через посредника, были предназначены за общее покровительство и попустительство по службе. Уточняется, что Царегородцев пытался задействовать свои служебные связи для перевода неких обвиняемых в СИЗО Перми, чтобы затем прекратить их уголовное преследование. Однако у взяткополучателя ничего не вышло.
В пермский гарнизонный суд дело поступило 21 ноября. Заседание по рассмотрению уголовного дела было назначено на 19 декабря.
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