Алёна Бронникова Рассмотрение уголовного дела экс-сотрудника пермского УФСБ перенесли на январь Григорий Царегородцев обвиняется в получении взятки на 100 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего сотрудника Управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева об отложении судебного заседания. Как рассказали «Новому компаньону» в суде, уголовное дело будет рассмотрено 25 января.

Экс-сотрудника краевого УФСБ, отца троих детей Григория Царегородцева задержали по обвинению в получении взятки. В сентябре его доставили в Москву для предъявления обвинения и арестовали. Царегородцеву вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, деньги, которые офицер получил через посредника, были предназначены за общее покровительство и попустительство по службе. Уточняется, что Царегородцев пытался задействовать свои служебные связи для перевода неких обвиняемых в СИЗО Перми, чтобы затем прекратить их уголовное преследование. Однако у взяткополучателя ничего не вышло.

В пермский гарнизонный суд дело поступило 21 ноября. Заседание по рассмотрению уголовного дела было назначено на 19 декабря.





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