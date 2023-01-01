Алёна Бронникова Пермский гарнизонный суд 19 декабря рассмотрит дело экс-сотрудника УФСБ Григория Царегородцева обвиняют в получении взятки на 100 млн рублей Поделиться Твитнуть

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Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева 19 декабря рассмотрит Пермский гарнизонный военный суд. Информация о назначении заседания опубликована на сайте ведомства.

Царегородцева обвиняют в получении взятки на 100 млн руб. Дело будет рассмотрено единолично судьёй Дмитрием Малмыгиным.

Григория Царегородцева задержали по обвинению в получении взятки. Его доставили в Москву для предъявления обвинения и арестовали. Царегородцеву вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд поместил подозреваемого под стражу, несмотря на то, что у него на иждивении трое несовершеннолетних детей. В сентябре меру пресечения ему продлили до начала ноября. В пермский суд дело поступило 21 ноября.





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