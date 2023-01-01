Алёна Бронникова Суд продлил срок ареста сотрудника Пермского УФСБ до начала ноября Григорий Царегородцев обвиняется в получении взятки на 100 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Москве суд продлил срок ареста сотрудника Управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева до начала ноября. Об этом сообщает telegram-канал «Компромат ГРУПП».

«Столичный суд продлил время нахождения в СИЗО сотрудника Пермского УФСБ до начала ноября. Григорий Царегородцев обвиняется во взятках на 100 млн руб. и противодействии коллегам из смежного ведомства. Не исключено, что к обвинению Царегородцева добавятся ещё несколько коррупционных эпизодов — следствие занимается проверкой его причастности к ним», — рассказывает telegram-канал.

Напомним, Григория Царегородцева задержали в Москве 13 сентября. По данным следствия, деньги, которые офицер получил через посредника, были предназначены за общее покровительство и попустительство по службе.

Уточняется, что Царегородцев пытался задействовать свои служебные связи для перевода неких обвиняемых в СИЗО Перми, чтобы затем прекратить их уголовное преследование. Однако у взяткополучателя ничего не вышло: его задержали и переправили в Москву.

В информации сказано, что расследованием уголовного дела в отношении сотрудника Пермского УФСБ и посредника занимается Следственный департамент МВД России. Суд поместил Царегородцева под стражу, несмотря на то, что у него на иждивении трое несовершеннолетних детей.





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