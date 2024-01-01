Пермский гарнизонный суд смягчил приговор по делу экс-сотрудника ФСБ Григория Царегородцева осудили за крупное взяточничество Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Бывшему сотруднику УФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву несколько смягчили приговор после повторного рассмотрения дела в Пермском гарнизонном военном суде.

Его приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб., сообщает Properm.ru

Как писал «Новый компаньон», Григорию Царегородцеву инкриминировали получение взяток в особо крупном размере от бизнесменов Александра Ковалёва и Владислава Гилёва. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет 160 млн руб.

В апреле Пермский гарнизонный военный суд признал подсудимого силовика виновным в получении взятки. Его приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 320 млн руб. Однако в августе Центральный окружной военный суд Екатеринбурга отменил приговор и отправил дело на пересмотр. Повторно рассматривать это дело Пермский гарнизонный суд начал в конце октября.

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