Зарина Ситдикова В Пермском гарнизонном суде началось повторное рассмотрение дело о взятке экс-сотрудника ФСБ На пересмотр его отправил Центральный окружной военный суд Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Пермский гарнизонный суд начал повторное рассмотрение уголовного дела против бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева. Об этом сообщает портал Properm.ru, корреспондент которого присутствовал на заседании.

По информации издания, участники процесса заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Обвиняемый объяснил это тем, что часть информации составляет гостайну. Однако суд в этом отказал.

Как писал «Новый компаньон», Григорию Царегородцеву инкриминировали получение взяток в особо крупном размере от бизнесменов Александра Ковалёва и Владислава Гилёва. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет 160 млн руб.

В апреле Пермский гарнизонный военный суд признал подсудимого силовика виновным в получении взятки. Его приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Спустя четыре месяца Центральный окружной военный суд Екатеринбурга отменил приговор Царегородцеву и постановил передать дело на новое судебное разбирательство.

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