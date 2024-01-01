Экс-сотруднику ФСБ Григорию Царегородцеву из Перми отменили обвинительный приговор Дело поступит на новое рассмотрение в Пермский гарнизонный военный суд Поделиться Твитнуть

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга сегодня отменил приговор бывшему сотруднику УФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву, которого суд нижестоящей инстанции признал виновным в получении многомиллионной взятки.

Как следует из картотеки суда, дело рассматривалось судьёй Алексеем Колесниковым. Он отменил Царегородцеву обвинительный приговор и постановил передать дело на новое судебное разбирательство. Таким образом, уголовное дело в отношении экс-силовика вновь будет рассматривать Пермский гарнизонный военный суд.

На заседании в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга интересы Царегородцева представляли три адвоката: Светлана Кропотина, Дмитрий Кудинов и Дмитрий Рощин.

Напомним, Пермский гарнизонный военный суд 15 апреля признал Царегородцева виновным в получении взятки. Его осудили на девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Царегородцева также обязали выплатить штраф 320 млн руб. Кроме этого, в течение восьми лет ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Решением суда он также лишён звания майора запаса.

Отметим, рассмотрение уголовного дела в отношении Царегородцева началось в феврале этого года в Пермском военном гарнизонном суде. Ему инкриминировали получение взяток в особо крупном размере от бизнесменов Александра Ковалёва и Владислава Гилёва. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет 160 млн руб.

Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о замене ареста в СИЗО на домашний арест в квартире, где он живёт с семьей, или освобождение под залог. Однако эта просьба была отклонена. А гособвинение настаивало на лишении свободы на 9 лет и 8 месяцев и штрафе 320 млн руб.

Как установил суд, Царегородцев получал деньги в течение пяти лет за общее покровительство и попустительство по службе. В материалах дела говорится, что сотрудник ФСБ пытался задействовать свои служебные связи для перевода неких обвиняемых в СИЗО Перми, чтобы затем прекратить их уголовное преследование.

Бывшего силовика задержали в прошлом году. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Из московского следственного изолятора мужчину этапировали в пермское СИЗО-1.

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