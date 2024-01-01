Пермский гарнизонный суд вновь рассмотрит дело экс-сотрудника ФСБ Григория Царегородцева Материалы вернули из Центрального окружного военного суда Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

В Пермский гарнизонный военный суд вернулось уголовное дело против бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева. Ему инкриминировали получение взяток в особо крупном размере от бизнесменов Александра Ковалёва и Владислава Гилёва. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет 160 млн руб.

По данным издания Properm.ru, дело будет рассматривать заместитель председателя гарнизонного суда Никита Трифонов. Когда состоится первое заседание, пока неизвестно.

Ранее, в августе, Центральный окружной военный суд Екатеринбурга отменил приговор Царегородцеву, которого суд нижестоящей инстанции признал виновным в получении многомиллионной взятки. Судья постановил передать дело на новое судебное разбирательство.

Напомним, 15 апреля этого года Пермский гарнизонный военный суд признал силовика виновным в получении взятки. Его осудили на девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Царегородцева также обязали выплатить штраф 320 млн руб. и запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

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