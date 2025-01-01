Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета не планирует выдвигать свои спектакли на «Золотую маску» Спектакль-номинант сезона 2023/24 жюри премии не смотрело и не обсуждало Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как уже писал «Новый компаньон», 26 июня состоялось вручение национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2023/24. Впервые с 2009 года театры Пермского края остались без наград, хотя и фигурировали в семи номинациях.

Более того: зрители обратили внимание, что на церемонии награждения спектакль Пермского театра оперы и балета «Похождения повесы» (16+), который собрал по итогам экспертного отбора четыре номинации, даже не был упомянут.

Генеральный директор театра Анна Волк пояснила, что фактически «Похождения повесы» в конкурсе не участвовали: афиша фестиваля «Золотая маска» и расписание просмотров жюри формировались в такие сжатые сроки, что не удалось «собрать» спектакль для жюри. Однако статус номинанта со спектакля никто не снимал, и дирекция «Маски» уже передала в театр номинантские дипломы. Анне Волк неизвестно, почему было решено не приглашать представителей театра на церемонию и даже не упоминать о пермском спектакле.

В настоящее время идёт заявочная кампания на участие в конкурсе «Золотой маски» по итогам сезона 2024/25, она продолжится до 31 июля. Однако, как сообщила Анна Волк, Пермский театр оперы и балета не планирует в этом году принимать участие в конкурсе премии.

По словам руководителя театра, рассматривались возможные спектакли — балеты «Орфей» (12+) и «Сильвия» (12+), оперы «Пиковая дама» (12+) и «Самсон и Далила» (16+), однако творческое руководство театра решило пока от номинирования своих спектаклей отказаться. Причина — в изменении регламента премии: из него исключаются все персональные номинации, награждаются только лучшие спектакли.

Таким образом, дирижёр Пермской оперы Валерий Платонов, получивший 26 июня «Золотую маску» за работу над оперой «В ночь лунного затмения» (12+) в Башкирском театре оперы и балета, стал последним в истории дирижёром — лауреатом премии в своей номинации.

Руководители Пермской оперы пока не готовы действовать по этим правилам: по словам Анны Волк, каждый спектакль — это результат работы творческих людей, и игнорирование этого факта кажется ей некорректным. «Балет «Сильвия» не сам себя поставил и не сам себя станцевал», — говорит директор театра.

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