Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» У пермских театров – семь номинаций на «Золотую маску» В лонг-лист премии вошло два спектакля из Перми и Лысьвы Поделиться Твитнуть

На сайте Союза театральных деятелей России появился список номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2023/24. Спектакли пермских театров заработали семь номинаций.

Опера Бенджамина Бриттена «Похождения повесы» (16 +) в постановке Пермского театра оперы и балета претендует на четыре награды: «Лучший спектакль. Опера», «Лучшая работа дирижёра. Опера» — Фёдор Леднёв, «Лучшая женская роль. Опера» — Екатерина Проценко (Энн) и «Лучшая мужская роль. Опера» — Карлен Манукян (Том Рэйкуэлл).

В главной номинации «Похождения повесы» будут состязаться с пятью спектаклями из Уфы, Астрахани, Москвы и Санкт-Петербурга.

Пермский дирижёр Валерий Платонов станет конкурентом Фёдора Леднёва за работу над постановкой оперы Салавата Низаметдинова «В ночь лунного затмения» (12 +) в Башкирском театре оперы и балета (Уфа).

Спектакль Лысьвенского театра драмы «Господа Головлёвы» (16 +) номинируется как «Лучший спектакль. Драматический театр. Малая форма». Режиссёр-постановщик этого спектакля Дмитрий Акимов претендует на премию в номинации «Лучшая работа режиссёра. Драматический театр», а художница Елена Сорочайкина — в номинации «Лучшая работа художника-постановщика. Драматический театр».

«Господа Головлёвы» в конкурсе драматических спектаклей малой формы составят конкуренцию четырём спектаклям из Москвы, Минусинска, Якутска и Екатеринбурга.

Опубликован и лонг-лист премии. В него вошло 92 спектакля, которым не хватило для участия в конкурсе по одному экспертному голосу, в том числе балет «Ярославна» (6 +, Пермский театр оперы и балета) и спектакль «Старосветские помещики» (18 +) Лысьвенского театра драмы.

Первоначально экспертные советы рассматривали в качестве «соискателей» 18 спектаклей семи театров Пермского края.

По нашей информации, руководство премии намерено вернуться к практике работы жюри в столице и проведения фестиваля «Золотая маска» на московских площадках. Правда, его сроки пока не определены.

Напомним, участие в нынешнем конкурсе даёт участникам постановок последнюю возможность получить «Золотую маску» в персональных номинациях. Начиная с итогов нынешнего сезона премия будет присуждаться только спектаклям.

Есть и другие нововведения. Так, по предложению председателя СТД Владимира Машкова премия в этом году впервые может быть вручена не в Москве, а в Казани.

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