Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Семь театров Пермского края названы участниками конкурса «Золотая маска» «Музыкальная жизнь» объявила реорганизацию премим «антисобытием года» Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Экспертные советы Национальной театральной премии «Золотая маска» завершают работу над формированием шорт-листа премии по итогам театрального сезона 2023/24. Лонг-лист уже сформирован. В него вошли 18 спектаклей семи театров из Пермского края. Всем им присвоен статус «участника конкурса».

В конкурсе «Драма/Спектакль большой формы» участвуют:

— «Коля-перекати поле» (16+) Березниковского драматического театра;

— «Отцы/Дети» (16+) Театра-Театра;

— «Субботин-Пермяк. Здешний» (12+) Коми-Пермяцкого драматического театра.

В конкурсе «Драма/Спектакль малой формы» участвуют сразу три спектакля Лысьвенского театра драмы им. Анатолия Савина:

— «Господа Головлёвы» (16+);

— «Снился мне сад» (16+);

— «Старосветские помещики» (18+);

…А также:

— «Живое вещество академика Лепешинской» (16+) камерного театра «Доминанта» (Губаха);

— «За белым кроликом» (16+) Березниковского драматического театра;

— «Пьяный «космонавт» (18+) Театра-Театра;

В конкурсе «Опера» участвуют три спектакля Пермского театра оперы и балета:

— «Похождения повесы» (16+);

— «Тоска» (18+);

— «Человеческий голос» (16+).

В конкурсе «Балет» участвует спектакль Пермского театра оперы и балета «Ярославна» (12+).

В конкурсе «Оперетта/Мюзикл» участвуют три спектакля Театра-Театра:

— «Как пережить лето» (12+);

— «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+);

— «Удачи, Марк!» (12+).

В конкурсе «Театр кукол» участвует спектакль «Цветик-семицветик» (6+) Пермского театра кукол.

В конкурсе «Эксперимент» участвует спектакль Театра-Театра «Серёжа очень тупой» (16+).

Два из этих спектаклей — «Похождения повесы» и «Ярославна» — уже переквалифицированы из «участников» в «соискатели», то есть вошли в шорт-лист премии. Скорее всего, «соискателей» из Пермского края будет больше: экспертные советы рассмотрели ещё не всех «участников». Итоговое заседание экспертного совета драматического театра назначено на 26 декабря, шорт-лист будет опубликован в январе 2025 года, после того как его утвердит секретариат Союза театральных деятелей РФ.

В какой форме будет проходить конкурс, пока неясно. По нашей информации, дирекция «Золотой маски» намерена вернуться к практике проведения фестиваля в Москве, на котором столичные зрители смогут посмотреть лучшие спектакли российской театральной провинции; однако эксперты выражают сомнение в том, что удастся организовать такой фестиваль уже этой весной, поскольку остаётся слишком мало времени для аренды площадок. В нынешнем году фестиваль не проводился, жюри премии отсматривало конкурсные спектакли на местах.

«Золотая маска» сезона 2023/24 — последняя возможность для российских театральных деятелей получить премию в персональных номинациях. 5 декабря секретариат Союза театральных деятелей во главе с председателем Владимиром Машковым принял новое положение о премии «Золотая маска», согласно которому все персональные награды, такие как лучший актёр/актриса, режиссёр, художник и т.д., — упраздняются.

Все спектакли-номинанты распределяются по пяти конкурсам: спектаклей драматического театра, спектаклей театров оперы, спектаклей оперетты/мюзикла, спектаклей балета и спектаклей театров кукол.

В конкурсе спектаклей драматического театра будет две номинации: «Спектакль-лауреат. Драматический театр. Большая форма» и «Спектакль-лауреат. Драматический театр. Малая форма».

В конкурсах оперы, оперетты/мюзикла и театров кукол — по одной номинации: «Спектакль-лауреат. Опера», «Спектакль-лауреат. Оперетта/Мюзикл» и «Спектакль-лауреат. Театр кукол».

В балетном конкурсе целых три номинации: «Спектакль-лауреат. Классический балет», «Спектакль-лауреат. Современный балет» и «Спектакль-лауреат. Современный танец».

В каждой из этих номинаций может быть до пяти спектаклей-лауреатов.

Вне конкурсов устанавливается номинация «Лучший спектакль сезона для детей», в ней может быть всего один лауреат, выбранный из всех поступивших на конкурс спектаклей.

Назначено также три специальные премии: «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», «За поддержку театрального искусства России» и «Премия президента премии и фестиваля «Золотая маска». Лауреаты первых двух специальных премий уже определены, их список опубликован. Он очень длинный, но пермских имён в нём нет.

Новое положение о премии начнёт действовать с сезона 2024/25.

Специалисты отнеслись к реформе Национальной театральной премии критически. Так, журнал «Музыкальная жизнь», который уже начал подводить итоги года, назвал реформу «Маски» «антисобытием года».

Кроме прочего, в процессе реформирования был уничтожен сайт goldenmask.ru и создан специальный раздел на сайте Союза театральных деятелей РФ, и на нём нет никакой информации о конкурсах прежних лет. Таким образом, три десятилетия Национальной театральной премии были «обнулены», и теперь очень затруднительно проанализировать участие театров в конкурсе за всё время существования «Золотой маски».

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