Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Человек – это звучит…» В Перми прошёл XI фестиваль моноспектаклей «МоноФест» Поделиться Твитнуть

Олег Рязанцев в спектакле "Друг мой"

Евгений Малышев

В ноябре в Перми и Кудымкаре прошёл фестиваль-конкурс моноспектаклей «МоноФест»: уже в 11-й раз, но впервые — без своей основательницы и бессменного арт-директора Нины Соловей.

Те, кто беспокоился за будущее фестиваля, выдохнули: он не утратил ни художественного уровня, ни престижа в театральной среде, ни заинтересованного зрителя — нашлись такие преданные поклонники, которые готовы были не только посещать все спектакли до единого, включая ночной показ в рюмочной «Парадная», но даже специально ехать в Кудымкар на открытие.

Конкурс прошёл под девизом «Человек — это звучит трудно…», и человек звучал действительно непросто во всех конкурсных спектаклях, которых было, в полном соответствии с порядковым номером фестиваля, 11. Прошлый, десятый «МоноФест» показал, соответственно, десять постановок; хотелось бы верить, что число конкурсных спектаклей будет возрастать вместе с количеством проведённых фестивалей, но это вряд ли.

«МоноФест» — это театральный марафон, когда в день проходит иногда по три, а то и по четыре показа. Фестивальные дни нынешнего конкурса складывались в собственные сюжеты, спектакли «рифмовались» друг с другом, образовывали друг для друга контекст; были «мужские» и «женские» дни, были секвенции, посвящённые творческим людям, и даже что-то вроде сериала на весьма актуальную и проблемную тему — алкоголизм. Словом, «МоноФест» — это не просто набор спектаклей, а единое действие, которое желательно смотреть целиком.

Стартовал фестиваль 14 ноября на сцене Коми-Пермяцкого драматического театра. Спектакль открытия достался «МоноФесту» по наследству от фестиваля национальных театров «Сообщение», который прошёл в Кудымкаре за две недели до того: Нижнекамский татарский драматический театр им. Т.А. Миннуллина показал пластическую драму «На заре» (16+) по стихотворению Сагита Рамиева.

Алмаз Хусаинов в спектакле "На заре"

Евгений Малышев

Это очень лаконичное зрелище, лишённое внешнего национального колорита, при этом проникнутое глубокой национальной идеей. Изобразительный план спектакля напоминает картины бельгийских сюрреалистов, прежде всего, Рене Магритта с его мужчинами в котелках; «татарское Возрождение» как будто вписывается в общую идеологию мирового модернизма, а его герой Сагит Рамиев в стильном, полном внутреннего драматизма исполнении Алмаза Хусаинова предстаёт современным, слегка ироничным, но в то же время страстным и идейным человеком.

Пластическое действие идёт в сопровождении текста стихотворения «На заре», который появляется в виде светящихся строк на заднике сцены. Зрителям раздали наушники, в которых шёл перевод стихотворения на русский, но все видели слова на татарском языке; в финале спектакля в этих словах специфические буквы, отсутствующие в стандартной кириллице, превращаются в типографские коды — всевозможные астериски, апострофы и тому подобное, и постепенно эта участь постигает все буквы, а надписи превращаются в бессмыслицу, в нечитаемую абракадабру. Метафора абсолютно прозрачная: утрачивая национальный элемент, культура теряет смысл.

Жюри под председательством критика и театрального куратора Олега Лоевского наградило спектакль режиссёра Туфана Имамутдинова второй премией.

Первую премию получил «Лес. Трактат» (18+) Московского камерного театра «Среда 21», созданный в рамках проекта Бориса Павловича «Лес». Так получилось, что и первое, и второе места заняли вещи непростые, с философией.

Борис Алексеев в спектакле "Лес. Трактат"

Евгений Малышев

«Лес» — это очень витиеватое, отсылающее к философии Людвига Витгенштейна и Владимира Бибихина рассуждение о том, как важны межчеловеческие связи. Впрочем, может быть, и вовсе не об этом: о межчеловеческих связях, о том, как важно чувствовать руку помощи, говорит лишь самая внятная метафора этого «сложносочинённого» спектакля — история о брате Витгенштейна Пауле, талантливом пианисте, потерявшем на фронте Первой мировой правую руку. Европейские композиторы, поддерживая его, наперебой стали писать фортепианные произведения и переложения классики для левой руки — это поветрие в наши дни назвали бы, наверное, флешмобом. Так появился знаменитый Второй фортепианный концерт Мориса Равеля.

Впрочем, как было сказано, это лишь небольшой эпизод спектакля, который является свободным изложением идей Людвига Витгенштейна и его русского переводчика, а также беглым рассказом о жизни австрийского философа. Главное чудо «Леса» — это игра артиста Бориса Алексеева, который умудряется своей сценической убедительностью, азартом, блеском импровизации оживить отвлечённые темы и сделать спектакль не просто нескучным, а по-настоящему увлекательным. В один из импровизационных моментов он обращается к отсутствующему товарищу — режиссёру Александру Плотникову, который раньше бывал на всех представлениях, но на «МоноФест» прибыть не смог.

Елена Калаганова и зрители в спектакле "Счастливая Шарлотта"

Евгений Малышев

Третью премию получил спектакль Казанского театра юного зрителя «Счастливая Шарлотта» (18+). Режиссёр Радион Букаев, один из признанных мастеров постановок для одного актёра, уже принимавший участие в «МоноФесте», и актриса Елена Калаганова рассказывают историю второстепенного персонажа «Вишнёвого сада» Чехова — гувернантки Шарлотты Ивановны, которая после продажи вишнёвого сада, согласно фантазии драматурга Ирины Васьковской, отправилась путешествовать по России начала ХХ века. В эксцентричное действие втягиваются все присутствующие, зрители и члены жюри становятся его участниками... Устоять невозможно, играют и получают удовольствие даже самые яростные противники всяческой иммерсии.

Жюри вручило также специальные призы за лучшую актёрскую работу Руслане Дорониной (спектакль «Пыль» (12+) Московского независимого театрального проекта «Лаборатория 13») и Лиле Мукучян (спектакль «Варечка» (16+), Ереванский международный театр-фестиваль ARMMONO).

Лиля Мукучян в спектакле "Варечка"

Евгений Малышев

«Варечку» пермская публика уже видела на ландшафтном фестивале «Тайны горы Крестовой». Безумная балерина в исполнении Лили Мукучян трогает, вызывает жалость и некоторое чувство неловкости — в том числе благодаря своей достоверности. Когда этот монолог произносит Михаил Ефремов в фильме Григория Константинопольского «Кошечка», это — блестящий гротеск, но в трактовке режиссёра Елены Варданян история получает житейскую убедительность; хотя, конечно, все, кто имеет отношение к танцевальному театру, знают, что байки про стекло в туфлях и нищую пенсию в 35 лет реальность отражают не очень.

Руслана Доронина в спектакле "Пыль"

Евгений Малышев

«Пыль» — история жизни писательницы Ирмгард Койн, автора знаменитой книги «Девочка, с которой детям не разрешали водиться», поставленная режиссёром Элистином Михайловым, в не меньшей степени детище художницы Натальи Мишиной. Это её замысел, и именно она наполнила спектакль блестящими сценическими находками. Фестивальный приз получила актриса, и игра Русланы Дорониной действительно тонкая, витальная, полная непровинциального блеска; однако «Пыль» — это ещё и пример того, как моноспектакль благодаря изобретательности постановщиков может стать фактом «большого» театра, полным разнообразных персонажей и сценических коллизий. Остроумная декорация-трансформер, бытовые предметы, превращающиеся в людей… «Пыль» вплотную приближается к границе кукольного театра, но не пересекает её.

Для поклонников постмодернистских подходов и любителей культурных ассоциаций авторы наполнили спектакль отсылками к феноменам немецкой культуры разных десятилетий — от шедевра киноэкспрессионизма 1920-х годов «Носферату» Фридриха Мурнау до песен «Раммштайна», а также фразами на немецком языке. Как и «На заре», «Пыль» обращается к герою национальной культуры, формируя вместе с нижнекамским спектаклем ещё один мини-сюжет общей фестивальной фабулы.

Кроме стандартного набора премий и специальных призов у «МоноФеста» есть и Гран-при. В отличие от многих других конкурсов, фестиваль моноспектаклей вручает его практически всегда, и можно понять, почему: очень непросто выбрать лучших, путь призов будет больше! Гран-при нынешнего года получил спектакль Санкт-Петербургского Невидимого театра «Друг мой» (16+) по пьесе Константина Стешика.

Благодаря обширным связям театрального критика Татьяны Тихоновец, которая самоотверженно взяла на себя обязанности программного директора «МоноФеста», пермякам выпало счастье посмотреть во время фестиваля целых два спектакля театра Семёна Серзина.

«Друг мой» волшебным образов вписался в пермский театральный контекст: его показ прошёл в зале камерного театра «Новая драма», который в 2016 году открыл для пермяков драматургию Константина Стешика, а в Театре-Театре совсем недавно прошла премьера спектакля «Мороз» (16 +) по пьесе этого автора.

"Друг мой"

Евгений Малышев

«Друг мой» по структуре очень напоминает «Мороз»: в обеих пьесах повествование ведётся от первого лица, но главных персонажей двое, а есть ещё и второстепенные; и если худрук Театра-Театра Борис Мильграм наполняет сцену действующими лицами, то спектакль Семёна Серзина — монолог в полном смысле слова; обе пьесы доводят житейские ситуации до абсурда и выводят в философские высоты, не давая зрителю никаких ключей к пониманию того, что из происходящего на сцене является реальностью, а что — выдумкой героя или просто бредом, галлюцинацией; и если Мильграм превращает действие своего спектакля в сплошное иносказание, притчу, то Серзин оставляет своего героя в плотной, живой реальной среде со всеми обстоятельствами времени и места.

Артист Олег Рязанцев блестяще играет взрослого подростка. Тема «сколько ж можно цепляться за молодость» — очень важная для Стешика, эта боязнь взросления прекрасно показана в спектакле той же «Новой драмы» «Летели качели» (16 +), и в исполнении Рязанцева она звучит пронзительно драматично.

По традиции, в программе «МоноФеста» есть пермский спектакль. Увы, самоотверженная работа актрисы Театра-Театра Люси Прохоренко, которая сочинила монопьесу «Пьяный космонавт» (18 +) и сама её исполнила на пределе не только эмоциональных, но и физических сил, не заслужила высоких оценок фестиваля. Множащейся армии поклонников прекрасной Люси и всем пермякам это решение кажется, разумеется, несправедливым.

Люся Прохоренко в спектакле "Пьяный космонавт"

Сергей Харин

В постановке Дамира Сайранова история об алкогольной зависимости показана как психоделический декадентский трип, пугающе красивый и полный движения, почти хореографии. Недаром обсуждение спектакля началось с всеобщего признания прекрасной физической формы актрисы, а замечания, которые члены жюри высказывали авторам спектакля, в подтексте содержали утверждение: «Вы можете ещё лучше».

Все победители получили пермские сувениры ручной работы художницы Юлии Пурмалис — пластины из ценного дерева с отпечатком подлинного листа дерева гинкго, единственного биологического вида пермского периода, существующего в природе в настоящее время.

«МоноФест» разменял второй десяток. Пережив горькие утраты, он по-прежнему полон сил.

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