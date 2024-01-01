Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Укрощение ландшафта Фестиваль «Тайны горы Крестовой» получился в этом году чуть ли не таким же масштабным, как Дягилевский Поделиться Твитнуть

Ландшафтный театральный фестиваль в Губахе прошёл в 13-й раз. Возможно, порядковый номер события заставил руководителей проекта по-особенному собраться и сделать всё возможное и невозможное для его успеха, а может, количество проведённых фестивалей перешло в новое качество, но «Тайны горы Крестовой» (18+) в 2024 году показали размах и художественность, присущие настоящим большим театральным событиям, а фантастические пейзажи окрестностей Губахи стали достойным обрамлением для одиннадцати спектаклей, очень разных по масштабу и содержанию — от лабораторных эскизов до эпических полотен, от многовековой классики до текстов, написанных буквально вчера.

Высокую планку задало уже открытие «Тайн…» 29 июня — знаменитый «Закат на Крес­товой» (6+), который каждый год привлекает к себе тысячи зрителей со всех территорий Пермского края и из-за его пределов: люди не могут пропустить это ни с чем не сравнимое шоу, которое происходит лишь раз в году. Запасаются дождевиками, тёплыми курточками и согревающими напитками — погода на Крестовой капризна, зато можно будет потом рассказывать об этом событии как о приключении. В этот раз, впрочем, природа благоволила фестивалю и подарила тёплый вечер с лёгким ветерком.

В четвёртый раз в «Тайнах горы Крестовой» принял участие пермский Театр-Театр, который показал на открытии подростковый мюзикл «Удачи, Марк!» (12+), где говорится о проблемах старших школьников: буллинге, взаимоотношениях с родителями и сверстниками, определении своего места в жизни. Вроде бы не самый очевидный выбор для ландшафтного шоу: спектакль большой, проблемный, с непростыми декорациями, но, как сообщила председатель оргкомитета «Тайн горы Крестовой», депутат краевого Законодательного собрания Мария Коновалова, решение было продиктовано проблематикой российского Года семьи.

Зрители этот выбор оценили. «Удачи, Марк!» — энергичный, витальный, стильный спектакль, который показывает все «фирменные» особенности труппы Театра-Театра — её музыкальность и пластичность, а также постоянное обновление: в ролях школьников на сцену вышли вчерашние студенты, а сейчас уже полноправные артисты, которые тащат на себе изрядную часть репертуара. Два с половиной часа блистательного текста (автор либретто Никита Рязанский), стильной музыки с цитатами из популярных молодёжных жанров (композитор Ольга Шайдуллина), изобретательной хореографии (постановщик танцев — Ксения Малинина); перекочевали с театральной сцены и необычные декорации (худож­ник Анвар Гумаров) — полиэкран, видео на котором создано с использованием нейросетей, и огромная надувная фигура популярной игрушки Кавса — нелобовая, но понятная отсылка к подростковой эстетике.

На протяжении всего спектакля публика активно снимала фото и видео, благо на Крестовой это разрешено. Впрочем, снимали не только сцену, но и то, что было за ней: впервые за несколько лет на открытии фестиваля выдался по-настоящему яркий закат. Как рассказала Мария Коновалова, нынче зрители с особым пристрастием следили за прогнозом погоды. Сначала билеты на открытие раскупили, затем начали сдавать: метеорологи прогнозировали дождь. В день открытия, увидев синее небо с разнообразными, разновысотными облаками, билеты снова начали массово скупать, потому что именно такое небо — гарантия интересного закатного шоу. Небо не обмануло: фото полосы расплавленного золота на горизонте, играющей розовыми отсветами на тёмных тушах облаков, в тот же вечер начали победное шествие по соцсетям.

Когда-то фестиваль начинался как скромный региональный проект в рамках краевой программы «59 фестивалей 59 региона». Нынче же это одно из брендовых событий Прикамья, хорошо известное и за его пределами. Успешному проекту многие готовы помогать! Но есть верные друзья, которые оказывают поддержку фестивалю на всех этапах его истории с самого начала: это Министерство культуры Пермского края и градообразующее предприятие Губахи — «Метафракс Кемикалс», а также администрация Губахи и депутаты Законодательного собрания Пермского края. «Тайны горы Крестовой» делаются всем миром.

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края:

Наш фестиваль стал доброй традицией, а Губаха — творческой площадкой для развития и популяризации театрального искусства. Уже в 13-й раз наша гостеприимная Губаха объединяет талантливых режиссёров, актёров и истинных театральных ценителей не только Прикамья, но и всей России. Это поистине уникальный культурный проект. Для нас большая честь принимать этот фестиваль на губахинской земле.

Мария Коновалова, председатель оргкомитета фестиваля, депутат Законодательного собрания Пермского края:

«Закат на Крестовой — 2024» — это вновь эксперимент. В этом году мы показали остросоциальный мюзикл, рассказывающий о взаимоотношениях детей и родителей и о том, какое большое значение имеет эта связь. Нам показалось важным в объявленный президентом России Год семьи обратиться именно к этой тематике, причём раскрыть её максимально актуальным языком современного театра.

Фестиваль 2024 года ещё раз доказал верность этого подхода.

За четыре фестивальных дня было показано 11 театральных работ. Ещё накануне официального открытия Пермский театр кукол сыграл на Крестовой свой спектакль «Кама. Горт. Легенды» (18+). Он уже был показан на этом фестивале год назад, но уж так хорошо подходит и к ландшафту, и к тематике «Крестовой», что решено было его повторить. В этом почти обрядовом действе подлинные предметы деревенского быта, а также корни, ветви, огонь оживают и начинают играть, а декорацией для этой игры становится сама природа.

На следующий после открытия день — 30 июня — Крестовая гора приняла на своей вершине три спектакля. Челябинский театр современного танца, один из самых частых и популярных участников «Тайн…», показал одноактный балет «Игроки» (16+); семеро его участников, объединяясь в ансамбли — трио или дуэты, в танце представляют семь смертных грехов; однако это не назидательная иллюстрация, а свободная ассоциация. Авторы спектакля Елена Пришвицына и Владислав Морозов активно включают в жёсткий авангардный танцевальный текст цитаты из классики, отсылки к старинной живописи, а также тексты, написанные современными челябинскими поэтами, — хотя именно это, пожалуй, не всегда необходимо.

Те же качества отличают ещё одну работу творческого дуэта челябинских хореографов и танцовщиков, показанную на фестивале, — «Как это по-русски…» (12+), о сложностях супружеской жизни.

У Челябинского театра современного танца на Крестовой есть «фирменная» площадка — помост в самом начале горнолыжного спуска, откуда открывается невероятный вид на парму — уральское предгорье, покрытое лесом, прорезанное речными каньонами и останцовыми хребтами; и, пожалуй, мало на свете танцевальных коллективов, которым довелось выступать на столь же выигрышном фоне!

Челябинск в фестивальной программе представлял ещё один коллектив — дуэт NEBOLET, проект драматических актёров Станислава Хомкова и Никиты Манылова, выступающих в оригинальном жанре. Их спектакль «Бабайки, или Не то» (16+) — рискованная клоунада, где за непрерывным потоком гэгов и заигрываний с публикой скрывается лирическая история об одиночестве и поиске спутника жизни.

Сразу после челябинцев в фестивальную программу включился приехавший в Губаху впервые Астраханский драматический театр со спектаклем «Вдох — выдох» (18+) по пьесе модного норвежского драматурга Юнаса Хемири. Три актрисы, играющие разные внутренние «я» одной женщины, получили от жюри фестиваля диплом за актёрский ансамбль.

Вечер второго фестивального дня завершился ещё одним показом Театра-Театра: музыкальный спектакль «Сердце пармы» (16+) впервые был сыгран в настоящей парме.

Член жюри фестиваля, московский критик и драматург Александр Вислов справедливо заметил, что каждый раз коллектив под управлением Бориса Мильграма доказывает, насколько верно придумано его название: это не один театр, а несколько в одном. Здесь ставят и драматические спектакли, и мюзиклы, и танцевальные шоу, и множество синтетических проектов. Вот и «Сердце пармы» — это и опера, и балет, и симфонический концерт. Об этом спектакле хочется говорить много и подробно, не ограничиваясь фестивальным обзором. Могучая симфоническая партитура с использованием этнических и других необычных инструментов, большие вокальные партии, оригинальные движенческие решения… Этот спектакль, написанный и поставленный по заказу театра к 300-летию Перми, как будто создан был именно для Крестовой; в окружении скал и тайги он смотрелся не как театральное шоу, а как оживший фильм.

На том же месте, на фоне скал Рудянского споя, 1 июля был сыгран ещё один масштабный и поистине выдающийся спектакль — «Трагедия короля Ричарда III» (18+) Березниковского драматического театра, и этот показ, несомненно, тоже войдёт в историю фестиваля.

Режиссёр Пётр Незлученко наполнил шекспировский текст свежими сценическими решениями, делающими «вечный» сюжет актуальным и кровоточаще живым. На протяжении трёх часов под мелким дождиком зрители смотрели «Ричарда III», как современный политический триллер или актуальный репортаж.

Всё-таки Крестовая — это не только отличная фестивальная программа, но и отличная фестивальная публика. Кстати, фестиваль этого года отличался небывалыми аншлагами: зрители разбирали билеты не только на открытие, но и на все фестивальные показы, даже в будние дни.

Программу завершал проект ереванского фестиваля «Арммоно» — моноспектакль «Варечка» (16+) по новелле Григория Константинопольского «Бешеная балерина», эксцентричная и трогательная женская история, вообще-то совершенно городская, которая тем не менее идеально вписалась в диковатый ландшафт «города-призрака» Верхняя Губаха.

Укрощение ландшафта — особая творческая задача всех приезжающих на фестиваль коллективов, и каждый раз взаимодействие спектакля и площадки, на которой он показан, — отдельное зрительское удовольствие. Природа как будто подыгрывает искусству, устраивая порой собственные неожиданные сюжеты. Взять хотя бы показ березниковского «Ричарда III», который начался вскоре после настоящей бури с громом и градом, а завершился под сияющей радугой.

Большинство спектаклей фестивальной программы когда-то были поставлены для обычных сценических площадок и на фестивале адаптируются под губахинские окрестности, но на «Тайнах горы Крестовой» непременно есть и сайт-специфик-проекты, сделанные с расчётом на эти окрестности. Именно такие спектакли показывает театр-резидент — губахинская «Доминанта», и фестиваль 2024 года не стал исключением. «Подруга из мёртвого города» (12+) была специально переписана драматургом Игорем Витренко для Верхней Губахи и поставлена Кириллом Зайцевым как сайт-специфик-спектакль, в котором основному действию предшествует пролог-«бродилка», погружающий зрителя в историю этого культового для туристов Пермского края места. Фестивальный показ был полуэскизным, спектакль нуждается в серьёзной доработке, но обещает стать настоящим зрительским хитом, особенно для туристов.

Ещё один эскиз, показанный на «Тайнах…», — «Солнце русской драматургии» (12+), пьеса-исследование Александра Вислова, поставленная в ходе обязательной для фестиваля творческой лаборатории. Остроумное «Солнце…» — попытка доказать, что театр занимал в жизни Александра Сергеевича Пушкина не меньшее место, чем поэзия, — было показано аж пять раз — и на вершине Крестовой, и в губахинских парках; и для публики, собравшейся на открытие фестиваля, и для местных библио­текарей, и для детей… Возможно, и этот эскиз перерастёт в спектакль с собственной сценической историей.

Сегодня сложно поверить, что четверть века назад Губаха — одна из фестивальных столиц Прикамья — вовсе не была театральным городом. Скромная «Доминанта», начинавшаяся как детская студия, сегодня достойно выполняет функции градообразующего учреждения культуры, а фестиваль, который проходит на базе этого театра, — не только большое событие, но и прикамский феномен. Отличная иллюстрация к тому, какова роль личности в истории: ведь и «Доминанта», и «Тайны горы Крестовой» — проекты, у которых есть автор — художественный руководитель театра Любовь Зайцева, которая когда-то приехала в Губаху случайно и стала одним из гениев этого места.

Автор фото: Виктор Лейбов.

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