Владимир Спешков Театральный критик, эксперт "Золотой маски" От Овидия до академика Лепешинской Самые яркие события XII театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» Поделиться Твитнуть

Кого не испугал дождь

Несколько спектаклей нынешнего фестиваля «Тайны горы Крестовой» сопровождали не просто дожди, но ливни.

Хляби небесные разверзлись не только во время открытия, но и во время моноспектакля «Вспомни имя своё» артиста Ереванского Русского драматического театра им. Станиславского Роберта Акопяна — он не только исполнитель, но и драматург и режиссёр этой постановки, автор в полном смысле слова. Это трагическая история о жизненном и творческом пути художника, чью личность и чьё искусство нельзя понять, не имея представления о главной трагедии армянского народа — геноциде начала прошлого века.

Моноспектакль «Вспомни имя своё»

Дождь лил как из ведра, но артист на открытой площадке — плато горы Крестовой — ни на секунду не прервал спектакль, а ни один из зрителей не покинул «зал». Разгул стихии только прибавил драматизма повествованию, в котором высокое мастерство было пронизано сердечной болью.

«Тайны горы Крестовой» — фестиваль внеконкурсный, здесь нет официальных наград. Но бригада критиков, работающая на нём и обсуждающая спектакли, — так называемый экспертный совет, — традиционно вручает неофициальные дипломы тем участникам, чьи работы произвели особенное впечатление. Роберту Акопяну был вручён диплом в номинации «Хранитель памяти».

Ливень не стал помехой и для весёлого действа Никитинского театра из Воронежа. Их шекспировская комедия «Двенадцатая ночь, или Как угодно» (режиссёр Юрий Муравицкий) — это и праздник вдохновенного лицедейства, и торжество импровизации. Достаточно сказать, что здесь все играют всех, роли не делятся по возрасту и гендеру, перед началом каждого действия бросается жребий, и тот, кто только что был Оливией, становится Орсино или Капитаном. В искусной безыскусности этой игры было что-то детское, недаром основные события разворачивались в песочнице.

Спектакль получил диплом в номинации «Дети Шекспира».

Женская роль

В трёх спектаклях фестиваля в центре событий была героиня. И актриса. На ступеньках руинизированного ДК шахты им. Калинина «города-призрака» Верхняя Губаха пермский Камерный театр «Новая драма» разыграл «Бесприданницу» Александра Островского. Все участники спектакля ещё учатся в Пермском институте культуры, они — будущие режиссёры; но исполнительница роли Ларисы Огудаловой Анастасия Миранович запомнилась как незаурядная актриса, в её героине была тайна, женская манкость, значительность. Дипломом экспертного совета в номинации «Педагогическая поэма» была отмечена постановщик спектакля Марина Оленёва — не только за «Бесприданницу», но и за многолетнюю деятельность по воспитанию актёров и режиссёров.

Спектакль «Ближние» (пьеса Дарьи Верясовой, режиссёр Дмитрий Огородников) о непростых судьбах и нелёгких характерах обитательниц современного женского монастыря уже несколько лет живёт в репертуаре Камерного драматического театра «Доминанта» (Губаха); но на берегу Косьвы, возле макета православного храма, построенного здесь в своё время для съёмок фильма «Сердце Пармы», постановка будто обрела второе дыхание, добавилось тонкостей и подробностей, а женский актёрский ансамбль стал ещё интереснее. Главную героиню, Алю, глубоко и истово играет молодая актриса Мария Поздеева, отмеченная дипломом в номинации «Символ веры».

Спектакль «Ближние»

Особым событием фестиваля стала сыгранная «Доминантой» в «городе-призраке» Верхняя Губаха премьера спектакля «Живое вещество академика Лепешинской». Это в полном смысле слова мировая премьера — первая (уверен, что не последняя) постановка пьесы Александра Вислова. Её главная героиня Ольга Лепешинская, тёзка и однофамилица знаменитой балерины, — пламенная революционерка и неистовый борец с генетикой и прочей лженаукой, классическим представителем которой, как доказало время, была она сама. У этой Лепешинской были губахинские корни, но и драматурга, и режиссёра спектакля — худрука «Доминанты» Любовь Зайцеву гораздо больше интересует не это, а то, как в нерядовой биографии отразилась первая половина российского XX века с его революционным идеализмом, переродившимся в тоталитарный террор.

Это спектакль настоящей большой формы, в котором занята вся труппа «Доминанты». Интересно, как он заживёт, перейдя из ландшафта на сцену. Ольгу Борисовну Лепешинскую умно, тонко, сочувственно и безжалостно играет Елена Шарантай — она отмечена дипломом в номинации «Академик сцены».

Из-под глыб

Порой театру становится интересно особенно пристально вглядываться в наше прошлое, относительно недавнее или уж совсем древнее, мифологическое. Пара таких спектаклей возникла и на нынешних «Тайнах горы Крестовой». Лысьвенский драматический театр показал первую часть театрального триптиха «Место действия: Лысьва» под названием «Кын» (драматург Алексей Житковский, режиссёр Андрей Шляпин). В этом энергичном сорокаминутном действе, посвящённом, кроме прочего, событиям столетней давности, особенно радовал, как всегда в этом театре, актёрский ансамбль: Клавдия Савина, Вадим Пугачёв, Игорь Безматерных, Анатолий Лепихин, Елена Елькина.

Пермский театр кукол в совсем свежей премьере «Кама. Горт. Легенды» погрузился в глубину веков и тысячелетий, мифологию коми-пермяков и не только. Это фантазийное, ритуальное, завораживающее, необычайно визуально эффектное действо. Живой огонь стал таким же его героем, как мифологические Хтоническая Матерь и Хтонический Дед, Полокало, Чушканзi, Ворморт… Режиссёр — Дмитрий Вихрецкий. Художнику спектакля Марии Матвеевой вручён диплом в номинации «Душа Пармы».

Медитация под танец, рэп под Достоевского

В один из фестивальных дней гору Крестовую захватили артисты из Челябинска. Сначала на плато артист и хореограф Театра современного танца Ольги Пона Денис Чернышов исполнил свой CONNECT, доказав, что пластическая виртуозность может быть орудием интеллектуального диалога, своеобразной духовной медитации (спектакль создан по мотивам книги Радханатха Свали «Путешествие домой»). Он получил диплом в номинации «Покоритель горы».

Камерный театр Челябинска лихо отыграл на основной сцене «эксперимент в стиле рэп» «Достоевский. Игра в…». Современный поэт Янис Грантс нашёл для «Преступления и наказания» поэтическую форму, быть может, слегка упростившую великий роман (а редкая сценическая версия — не упрощение), но вполне корректную и эффектную, с восторгом принимаемую молодой аудиторией. Режиссёр спектакля — Олег Хапов, актёры — Дмитрий Блинков, Марина Гез и Марина Воскресенская.

Особый случай: Овидий и Бриттен

Этот перфоманс в программе фестиваля возник достаточно спонтанно, но стал, пожалуй, самым изысканным его событием. Знаменитый музыкант, лауреат международных конкурсов, солист Российского национального оркестра Виталий Назаров (гобой) составил кооперацию с актёрами Тимуром Дружковым (МХАТ им. Горького), Юлией Трапикас («Доминанта») и режиссёром Дмитрием Огородниковым. Возникло действо под названием «Метаморфозы». Назаров играл сюиту Бенджамина Бриттена «Шесть метаморфоз по Овидию» для гобоя соло. Каждая из метаморфоз посвящена персонажу греческой мифологии: Пан, Фаэтон, Ниобея, Вакх, Нарцисс, Аретуза. Музыку сопровождала поэзия, разная, но исключительно великая: от фрагментов из поэмы Овидия «Метаморфозы» до стихов Иосифа Бродского. Автор замысла этого действа — Александр Вислов. Перфоманс играли трижды в разных локациях фестиваля, каждый раз обретая благодарную публику.

«Гамлет» под занавес

Этот спектакль столичного режиссёра и художника Татьяны Стрельбицкой на фестивале ждали: помнится её фестивальный «Человеческий голос» двухлетней давности и солирующий в нём актёр Театра Романа Виктюка Станислав Мотырев — выходец из Губахи, начинавший свой путь в театральной студии под руководством Любови Зайцевой. В этот раз он играл принца Датского.

Спектакль «Мой Гамлет»

Финальный спектакль фестиваля шёл в крепости, построенной когда-то для съёмок «Сердца Пармы» на берегу Косьвы. «Офелия утонула в Косьве», — так в этом спектакле говорит Гертруда. Играющая её Евдокия Германова являет все краски театрального экспрессионизма. Её Гертруда — это «Гамлет в юбке», только избравший своим путём не познание и борьбу, а саморазрушение.

Это очень яркий спектакль (на обсуждении кто-то вспомнил о Болливуде), очень телесный, предельно брутальный. Станислав Мотырев играл буквально на разрыв аорты, покорив даже самую скептическую публику. Овации усилились, когда стало известно, что у актера в этот вечер ещё и день рождения, так что диплом актеру в номинации Happy Birthday, Hamlet! был абсолютно уместен.

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Прекрасный был фестиваль, высокого профессионального уровня и редкой душевной атмосферы. И пусть «Тайны горы Крестовой» номер тринадцать на будущий год не только не опустят эту планку, но и возьмут новые высоты.

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