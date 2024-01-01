Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Любовь и коварство Пермский театр оперы и балета представил первую из трёх больших балетных премьер сезона Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Нынешний сезон в Пермском театре оперы и балета — скорее балетный, чем оперный: обещаны три полноформатные танцевальные постановки, и первая уже была явлена публике в начале декабря. «Сильвия» (12+) — знаменитый балет Лео Делиба, нетленная французская классика, которую художественный руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко переосмыслил с огромным уважением к старинным танцевальным спектаклям.

Мирошниченко не только создал новую хореографию на классическую музыку, но и написал новое либретто, в котором сквозит любовь и интерес к античности и вообще к старине. Его соавторы — музыкальный руководитель постановки Иван Худяков-Веденяпин, художник-сценограф Альона Пикалова и художник по костюмам Татьяна Ногинова — поддержали этот подход. В результате пермская «Сильвия» каждой своей деталью говорит: я балет, поставленный с уважением к предшественникам.

Андрей Чунтомов

Очень подробное, очень литературное либретто (в нём даже прописаны диалоги!) напичкано экзотическими персонажами. Здесь и история, и мифология: вместе с легионерами, авгурами и буцинаторами на сцену выходят фавны, сатиры и нимфы; этрусков и финикийцев сменяют музы во главе с Аполлоном. Это — реальность человека времён античности, где истории со страстями, любовью, коварством и жаждой власти немыслимы без вмешательства богов.

Сюжет для своего либретто Мирошниченко создал на основе мифа о Рее Сильвии — матери Ромула и Рема, а также романа Рафаэлло Джованьоли «Опимия». Джованьоли — автор «Спартака», и эстетика нового пермского балета порой вызывает ассоциации с легендарным спектаклем Юрия Григоровича, в котором блистали Владимир Васильев и Марис Лиепа. Здесь тоже сцену сотрясают бравые легионеры с мечами, а самые эффектные танцы — мужские, вопреки «женскому» заглавию балета.

Главная героиня, Сильвия — дочь правителя Альба-Лонги Нумитора — влюблена в полководца Луция и должна выйти за него замуж; но коварный брат царя Амулий стремится не допустить этого брака: ведь неизбежно появится наследник престола, а в этой роли Амулий видит себя самого. В результате интриг Луций оказывается на войне, Нумитор убит, а Сильвия насильно отправлена в весталки и обязана хранить обет безбрачия. Вернувшийся с победой Луций уговаривает Сильвию нарушить обет и бежать с ним из Альба-Лонги, но разгневанная богиня и верховный жрец — союзник Амулия — перехватывают беглецов и отправляют на смерть.

У спектакля два финала, как, например, у «Лебединого озера» в версии того же Мирошниченко: гибель героев и их торжество. Сначала влюблённые оказываются замурованными в склепе, где после серии страстных объятий погибают, а затем Аполлон и музы, пленённые подвигом любви и верности, встречают Сильвию и Луция на Парнасе, у подножия небесных чертогов.

Всё это — очень всерьёз. Никакого постмодернизма. Мирошниченко не стилизует свой балет под классику, а просто создаёт собственный классический балет. В хореографии всё выдержанно в стилистике, продиктованной либретто: только пуантный танец, минимум акробатики, точные, выверенные ноги, много жестикуляции — Мирошниченко любит выразительные руки; помнится, в буклете, выпущенном к другому его авторскому балету — «Голубая птица и принцесса Флорина» (6+), — был даже специальный словарик, расшифровывающий язык балетных жестов.

Булган Рэнцэндорж

Андрей Чунтомов

В этой эстетике не очень уютно прима-балерине Булган Рэнцэндорж, танцевавшей заглавную партию на первом из премьерных показов. Она очень технична и хороша в сложной классике — с фуэте, высокими поддержками и прыжками, но вот с эмоциональностью у неё проблемы: все драмы и трагедии этой брутальной истории отыгрываются ею достаточно формально. Взять хотя бы эпизод, когда на глазах Сильвии убивают её отца: сказать, что Булган искренне переживает этот момент, никак не получится.

Диана Куцбах - Зивар и Иван Ткаченко - Эшбаал

Андрей Чунтомов

В других составах титульная роль досталась новым солисткам Диане Куцбах и Анн-Жуллиет Пинейро; они же очень украшают первый состав в ролях второго плана: Диана пленительна в роли финикийской царицы Зивар, а Анн-Жуллиет заразительно экзотична в роли рабыни. Обе героини выступают в характерных дуэтах: Зивар — с царём Финикии Эшбаалом в исполнении Ивана Ткаченко, а рабыня, соответственно, с рабом, которого танцует соотечественник Анн-Жуллиет — бразилец Натан Фернандес.

Анн-Жулиетт Пинейро и Натан Фернандес

Андрей Чунтомов

Для характерных дуэтов Мирошниченко придумал яркую и остроумную хореографию, которая оживляет постановку. Вообще, в «Сильвии» второстепенные персонажи — важные и продуманные. Так, другу Луция Асканию, партию которого исполнял Артём Мишаков, хореограф доверил самые сложные танцевальные элементы во всей хореографической партитуре.

Самого Луция танцует Кирилл Макурин. Он точен и чёток в танце, но ему недостаёт внутреннего драйва, харизмы… Очень не хватает в труппе Георгия Еналдиева, очень. Не хватает и Полины Ланцевой, которая была так трогательна в «Щелкунчике» (6+) и «Баядерке» (6+) . Она по-прежнему в составе труппы, но в этой постановке не участвовала.

Андрей Чунтомов

«Сильвия» сильна постановочной частью. Архитектурные декорации, богатая бутафория — мебель, паланкины, «старинные» музыкальные инструменты; фантазийно-исторические костюмы с пикантными деталями вроде псевдообнажённой груди танцовщиц со змеями; роскошные парики, кудрявые бороды — чёрные у финикийцев, рыжие у этрусков; обильный бронзовый «загар» у представителей южных народов… Исторический балет «на максималках»! Пока всё это новое, блестящее, незаношенное, выглядит очень красиво.

Радует оркестр. Иван Худяков-Веденяпин, впервые выступивший в качестве музыкального руководителя постановки, вместе с Мирошниченко переработал партитуру и добавил в неё фрагменты из балета «Ручей» того же Делиба. Иван очень сценичный дирижёр, и зрителям первых рядов повезло наблюдать его внятное и эмоциональное управление оркестром, на которое музыканты отвечали столь же внятным и эмоциональным исполнением. Меломанам «Сильвия» доставила немало удовольствия, поскольку в музыке драмы разыгрывались не меньшие, чем в танце.

Эта постановка — редкий в наши дни пример по-настоящему «большого» авторского балета, сюжетного, отчасти драматического, костюмного, с остроумной хореографией. Как ни странно, балетоманы не слишком активно откликнулись: если в первый премьерный день сцену по традиции заваливали цветами, то в последний, четвёртый день премьерной серии в зале было немало свободных мест. А между тем, «Сильвия» — это ещё и пермская история: в 1982 году этот балет поставил в Перми Георгий Алексидзе, и это была единственная версия «Сильвии» в советском театре; а в начале 2000-х Николай Боярчиков поставил в Пермском театре оперы и балета «Фадетту» (0+) по либретто Леонида Лавровского и Владимира Соловьёва на музыку всё той же «Сильвии».

Пермь, наверное, единственный город в мире, где в течение достаточно небольшого промежутка времени, где-то около сорока лет, было поставлено три разных балета на одну и ту же романтическую музыку Лео Делиба.





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