Пермские театры не получили ни одной «Золотой маски» Лауреатом премии стал дирижёр Пермской оперы Валерий Платонов Поделиться Твитнуть

Стали известны лауреаты Национальной театральной премии «Золотая маска». Главную театральную награду за лучшие спектакли сезона 2023/24 впервые вручали в Казани. В этот раз пермские театры не получили ни одной «Маски».

Напомним, номинантами на «Золотую маску» были два спектакля театров из Пермского края: это опера Бенджамина Бриттена «Похождения повесы» (16+) Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и спектакль «Господа Головлёвы» (16+) Лысьвенского театра драмы им. Савина. Первый претендовал на победу в четырёх номинациях, а второй — в трёх.

Однако жюри решило присудить пальму первенства в номинации «Лучший спектакль. Опера» спектаклю «Не только любовь» (18+) Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Москва). В трёх других номинациях на лучшую женскую роль, лучшую мужскую роль и лучшую работу дирижёра победа досталась Башкирскому театру оперы и балета за спектакль Салавата Низаметдинова «В ночь лунного затмения» (12+).

Кроме того, в номинации «Лучшая мужская роль. Балет» победа досталась актёру Башкирского театра оперы и балета Сергею Бикбулатову за балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» (12+).

Лауреатом «Золотой маски» в номинации «Лучшая работа дирижёра» стал Валерий Платонов, дирижёр Пермской оперы. Он получил высокую награду за работу над спектаклем «В ночь лунного затмения» (12+), который был поставлен в Башкирском театре оперы и балета в Уфе. Конкурентом Валерия Платонова был Фёдор Леднёв.

Сейчас в копилке пермского маэстро уже две «Маски». Впервые он получил высокую награду в 2012 году — за лучшую работу дирижёра в опере Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича».

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