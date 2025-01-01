Основатели пермского проекта «Дом Демидовых» отстояли свою правоту в кассационном суде Екатеринбурга Сеть популярных кафе и магазинов продолжает работу в разных форматах Поделиться Твитнуть

Дом Демидовых

Алиса Окулова

Как рассказала «Новому компаньону» управляющая сети кафе-пекарен и магазинов «Дом Демидовых» Анна Кобелева, решение пермского суда в споре сети общепита с ООО «Техпромавтоматика» (ТПА) устояло в кассационном суде в Екатеринбурге. Судебная тяжба длится с прошлого года из-за действий ТПА, которое отключило кафе «Дом Демидовых» на ул. Ленина, 46а от коммуникаций.

«Решение пермского суда оставлено без изменений. ТПА должны предоставлять для здания по ул. Ленина, 46а доступ к холодной, горячей воде, отоплению и канализации. На данный момент решение суда не исполнено», — пояснила Кобелева.

По её словам, ранее в Перми судом было вынесено решение о запрете ТПА отключать заведение от водоснабжения, пока идёт судебный процесс, но определение суда было проигнорировано ответчиком.

«Дальше наш план — действовать через органы исполнительной власти. Параллельно суд рассматривает ещё несколько исков. Один из них — о пересмотре границ земельного участка: въезд к зданию перекрыт аж двумя заборами, один из них с колючей проволокой», — отметила Кобелева.

Управляющая проектом также пояснила, что за год команда сети полностью перестроила структуру бизнеса: сейчас у них есть производственный цех на ул. Советской, кафе на ул. Белинского, столовая на Компросе.

«Помещение по ул. Ленина, 46а работает в формате магазина. «Новогор» на протяжении года осуществляет ежедневный подвоз воды на ул. Ленина для нормальной работы магазина. Эта ежедневная процедура осложняется теми самыми заборами, которые построили ТПА», — рассказала Анна Кобелева «Новому компаньону».

Напомним, в июле прошлого года «Дом Демидовых» обратился в Арбитражный суд Пермского края из-за конфликта с ТПА, владельцем соседнего здания на ул. Ленина. Собственник здания прекратил подачу воды, канализации, тепла и электроэнергии, поэтому кафе не смогло работать в прежнем формате. В ноябре суд удовлетворил требования истца, а ответчику назначили судебные штрафы в общей сумме 400 тыс. руб. Не согласившись с этим, ТПА подала апелляции.

Пермское УФАС признало ТПА также виновным в незаконном препятствовании водоснабжению потребителей. Компанию оштрафовали на 50 тыс. руб.

В феврале этого года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения две апелляции ТПА, отключившего кафе-пекарню от коммуникаций.

Помимо этого, в суде рассматривается иск ТПА к владельцу кафе об обязании освободить часть земельного участка по ул. Газеты «Звезда», 20 путём сноса части нежилого помещения на ул. Ленина площадью 544 кв. м.

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