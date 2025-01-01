Алёна Бронникова Пермское УФАС оштрафовало отключившую водоснабжение «Дома Демидовых» компанию Виновнику выдано представление Поделиться Твитнуть

Дом Демидовых

Алиса Окулова

Пермское УФАС признало ООО «Техпромавтоматика» (ТПА), отключившее кафе-пекарню «Дом Демидовых» от коммунальных ресурсов, виновным в незаконном препятствовании водоснабжения потребителей. Компанию оштрафовали на 50 тыс. руб.

Как напоминают в ведомстве, жалобы поступили летом от владельца заведения Артёма Сокола и ООО «НИЦ «Энергоресурс». Водоснабжение помещений в здании по ул. Ленина, 46а в Перми прекратилось по вине ТПА, владеющей частью помещений на Ленина, 46а и соседним зданием по ул. Газеты «Звезда», 20.

Антимонопольщики установили, что помещения на Ленина, 46а были подключены к централизованным сетям водоснабжения «Новогор-Прикамье» опосредованно через территорию ТПА, на сетях которой располагается запорная арматура, при её закрытии помещения заявителей могут отключаться от водоснабжения. Без их согласования ТПА проводила работы по перекладке сети водоснабжения. Работы не были завершены, а вода в помещениях других собственников не появилась.

«Согласно законодательству, абонентам и владельцам водопроводных сетей, через которые коммунальный ресурс получают другие абоненты, запрещено создавать препятствия транспортировке воды через эти сети и требовать возмещения затрат на их эксплуатацию», — сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

ТПА выдано представление об устранении причин и условий, которые способствовали нарушению законодательства.

Кроме того, 20 февраля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляции ТПА на решение арбитража по иску Артёма Сокола. Суд также встал на сторону истца и обязал ответчика не препятствовать поставке коммунальных ресурсов, а также назначил судебные штрафы в общей сумме 400 тыс. руб.

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