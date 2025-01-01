Алёна Бронникова Компания, отключившая «Дом Демидовых» в Перми от коммуникаций, подала апелляцию Жалобы рассмотрят в феврале Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству две апелляционные жалобы, поступивших от ООО «Техпромавтоматика» (ТПА), отключившей летом «Дом Демидовых» от коммуникаций. Такие данные следуют из картотеки арбитражных дел.

Из-за возникшего конфликта с владельцем соседнего здания представители кафе были вынуждены обратиться в июле в Арбитражный суд Пермского края. В ноябре суд удовлетворил требования истца, обязав ТПА не препятствовать поставке коммунальных ресурсов в здание кафе-пекарни по ул. Ленина, 46а. Кроме того, ответчику были назначены судебные штрафы в общей сумме на 400 тыс. руб.

Не согласившись с решением арбитража, ТПА подала апелляции в середине декабря и начале января. Обе будут рассмотрены в феврале судьёй Натальей Гребёнкиной. Разбирательство о наложении штрафа назначено на 13-е число, по второй жалобе — на 20-е.

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