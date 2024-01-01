Алёна Бронникова Суд вынес решение по иску кафе «Дом Демидовых» в Перми Рассмотрение дела антимонопольным ведомством состоится 4 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 27 ноября рассмотрел иск владельцев «Дома Демидовых» к ООО «Техпромавтоматика» (ТПА) об обязании не препятствовать поставке коммунальных ресурсов в здание кафе-пекарни по ул. Ленина, 46а. Согласно опубликованному в картотеке арбитражных дел решению, требования удовлетворены.

Как рассказали представители кафе «Новому компаньону», ТПА были назначены судебные штрафы за неисполнение определения суда от 12 июля и 21 августа на сумму 200 тыс. руб. и судебные штрафы в доход федерального бюджета 200 тыс. руб.

«Тем не менее, в настоящий момент здание по ул. Ленина, 46а отключено от всех ресурсов. Нет холодного и горячего водоснабжения и отопления, а сети демонтированы ООО "ТПА". Рассмотрение дела УФАС состоится 4 декабря», — сообщает «Дом Демидовых».

Напомним, спор возник летом 2024 года. Историческое здание «Усадьба наследников Демидова: дом с магазином, дом жилой» (ул. Ленина, 46а), в котором находятся кафе-пекарня и хостел «Дом Демидовых», отключили от всех ресурсов. Все коммуникации заведены в особняк от соседнего здания, владельцем которого является ТПА, и ресурсы предоставляются по договору возмещения затрат. Ранее «Новый компаньон» подробно писал о конфликте.

Руководство «Дома Демидовых» было вынуждено временно закрыть кафе и хостел и перестроить бизнес. На площадке «Тенториума» (ул. Встречная, 37) были открыты производственный цех и столовая, а в октябре открылось новое кафе — по ул. Белинского, 6.

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