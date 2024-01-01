Алёна Бронникова «Дом Демидовых» нашёл в центре Перми площадку для второй точки Дата открытия пока не известна Поделиться Твитнуть

Дом Демидовых

Алиса Окулова

Основатели пермского проекта «Дом Демидовых» выбрали площадку, где откроется вторая точка заведения в формате магазина-кафе. Как рассказала «Новому компаньону» управляющая «Дома Демидовых» Анна Кобелева, заведение откроется в центре Перми по ул. Белинского, 6.

В данный момент заключён договор, ведутся ремонтные работы. Точная дата открытия пока не известна.

Напомним, историческое здание «Усадьба наследников Демидова: дом с магазином, дом жилой» по ул. Ленина, 46а, в котором находятся кафе-пекарня и хостел «Дом Демидовых», 13 июля отключили от водоснабжения. Все коммуникации заведены в особняк от здания по ул. Газеты «Звезда», 20 и предоставляются по договору возмещения затрат.

Ранее «Новый компаньон» подробно писал о конфликте, который возник в связи с арендой помещения. Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело.

Руководство кафе решило перенести пекарский и кондитерский цеха и кухню на площадку «Тенториума» по ул. Встречной, 37. С комплексом заключили договор на аренду производственных помещений. В начале августа в «Тенториуме» открылась столовая для гостей термального комплекса. Само заведение в историческом здании на ул. Ленина продолжает работу в формате магазина to go.

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